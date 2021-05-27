Центр Гамалеи оценил долю полностью привитых от COVID россиян в 10%

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В России полностью от коронавируса COVID-19 привиты около 10% граждан, заявил руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра имени Гамалеи Минздрава России Владимир Гущин.

"Мы, к сожалению, не являемся лидерами с точки зрения вакцинации, динамика у нас довольно-таки низкая по сравнению с другими странами. На сегодняшний день мы имеем порядка 10% полностью вакцинированных граждан", - сказал Гущин в четверг на конгрессе "Оргздрав 2021".

В странах, которые вакцинировали 50% и более своего населения - Израиль, Великобритания, США - наблюдается очень четкое падение как количества новых выявленных случаев, так и количества скончавшихся людей, сказал он.

"Это значит, что общая программа массовой иммунизации реально работает и необходимо проведение дальнейшей работы для того, чтобы снизить как заболеваемость, так и смертность", - отметил ученый.

Ранее в четверг министр здравоохранения Михаил Мурашко заявил журналистам, что в РФ около 17 млн россиян привито первым компонентом вакцины от COVID-19. "Почти 17 млн провакцинировано первым компонентом", - сказал чиновник, отвечая на вопрос "Интерфакса" в четверг.

С 18 января по поручению президента в России проводится массовая вакцинация населения от коронавируса. Преимущественно используется вакцина "Спутник V" разработки центра им. Гамалеи, с апреля в регионы поступает препарат "ЭпиВакКорона" центра "Вектор" Роспотребнадзора, подключается к вакцинации третья российская вакцина "КовиВак", созданная в центре им. Чумакова РАН.