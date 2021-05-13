Экс-солистка "Тату" Волкова поучаствует в праймериз "Единой России"

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Бывшая участница группы "Тату" Юлия Волкова зарегистрирована кандидатом для участия в электронном предварительном голосовании от партии "Единая Россия" в Ивановской области, сообщается на сайте "единороссов".

36-летняя Волкова намерена принять участие в электронном предварительном голосовании по Кинешемскому одномандатному избирательному округу. Она выдвигается как индивидуальный предприниматель.

Предварительное голосование пройдет с 24 по 30 мая. Выборы в Госдуму состоятся в сентябре нынешнего года.