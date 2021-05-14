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Впервые беспартийные составили почти половину кандидатов на праймериз ЕР

Москва. 14 мая. INTERFAX.RU - Председатель федерального оргкомитета предварительного голосования "Единой России" Александр Карелин сообщил о завершении приема заявлений на предварительное голосование и о составе кандидатов.

"У нас почти равное количество представителей "Единой России" и беспартийных – 52% и 48% соответственно. Это, с одной стороны, демонстрирует активность представителей партии на местах", - цитирует Карелина пресс-служба партии в пятницу.

Он добавил, что треть участников процедуры представляют общественные и волонтерские организации. Всего заявление подали 7624 кандидата.

По словам Карелина, вместе с тем "существенно возросло количество деятельных людей из самых разных сфер, которые реализуют общественные, социальные, экономические проекты, готовы заниматься ими дальше не только в масштабах своего региона, но и всей страны".

Карелин отметил, что средний возраст кандидатов – 41 год, а каждый третий участник процедуры – моложе 35.

Процедура предварительного голосования пройдет с 24 по 30 мая по максимально открытой модели – участвовать в нем смогут все зарегистрированные избиратели с верификацией на портале "Госуслуги".

Итоги подведут 1 июня. После этого списки кандидатов "Единой России" на выдвижение в Госдуму утвердит съезд.

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