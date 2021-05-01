Путин подписал закон о контроле за освобождением от армии по состоянию здоровья

Москва. 1 мая. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин подписал закон о контроле за порядком предоставления отсрочек и освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья.

Документ опубликован в пятницу вечером на официальном портале правовой информации.

Закон, как сообщалось, разработан министерством обороны в целях обеспечения контроля за правильностью предоставления гражданам отсрочек и освобождения от призыва на военную службу по состоянию здоровья, а также снижению коррупционных рисков при проведении медицинского освидетельствования.

Представляя закон в Госдуме, замминистра обороны РФ Тимур Иванов отмечал, что этой законодательной инициативой предоставляются полномочия призывной комиссии субъекта РФ "по определению оснований и правильности предоставления гражданам отсрочек и освобождения от прохождения военной службы по состоянию здоровья".

"Законодательно закрепляется право призывной комиссии региона при невозможности определить категорию годности призывника и граждан, не согласных с результатами медицинского освидетельствования в муниципальных призывных комиссиях, направлять граждан на контрольное медицинское обследование только в государственные медицинские организации", - заявлял замминистра.

По его словам, перечень медицинских организаций, куда направляют граждан, будет определяться глава региона.

Кроме того, устанавливается порядок проведения дополнительного медицинского осмотра призывников непосредственно перед направлением к месту прохождения военной службы, добавил Иванов.