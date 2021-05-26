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Правительственную яхту, которую пытался продать Фургал, передали детям

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Яхту "Виктория", которую правительство Хабаровского края региона купило 15 лет назад, переименовали и передадут в детский центр, сообщил врио губернатора края Михаил Дегтярев на стриме в социальной сети.

"Не "Виктория", а "Паллада". Мной принято решение ее переименовать. (...) Передаем ее в краевой детский центр, "Западный" он называется. Это Ванинский и Советско-Гаванский район", - сказал он.

Задержание губернатора Хабаровского края Сергея Фургала

По его словам, при этом центре есть школа юных моряков, школа юных яхтсменов, судно передадут для обучения воспитанников.

"Она (яхта - ИФ) вообще-то морская и должна быть на морском берегу и там служить детям. На Амуре ей делать нечего, она не может тут пройти по осадке", - добавил врио губернатора.

Идею продать яхту на торгах признали нецелесообразной, отметил Дегтярев.

"Она, конечно, гордо называется правительственной, хотя это дело не очень правильное, я считаю. Ну купили ее и купили предшественники. Мы бы так не сделали. Но коли она у нас есть, и она не продается. Вы знаете, с аукциона ее пришлось снять, она упала в цене, а разбазаривать имущество я считаю некорректным, задарма отдавать ее предпринимателям каким-то ушлым из Владивостока, которые хотели ее стащить за треть цены", - сказал он.

Яхта "Виктория" с 2006 года была в собственности правительства Хабаровского края. В основном ее использовали для встреч небольших официальных делегаций. Она была построена на Тайване в 2005 году по индивидуальным чертежам. Длина судна составляет 21 метр, вес - 38 тонн, вместимость - до 12 человек. На яхте есть душевые кабины, холодильники, телевизор, специальное оборудование для опреснения воды. Спустить на воду ее планировали в 2019 году.

В сентябре 2018 года выборы губернатора Хабаровского края выиграл кандидат от ЛДПР Сергей Фургал. Он потребовал судно продать в числе других "потенциально скандальных" приобретений. Яхту выставили на торги с начальной ценой 60 млн рублей. Желающих не находилось, цена постепенно снизилась вдвое.

Фургала арестовали в июле 2020 года по обвинениям в причастности к давним убийствам. Врио губернатора был назначен Михаил Дегтярев, бывший депутат Госдумы от ЛДПР.

Виктория Паллада Хабаровский край Сергей Фургал Михаил Дегтярев

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