Дегтярева попросили отдать детям правительственную яхту за 30 млн руб.

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Руководство "Краевого центра образования" обратилось к временно исполняющему обязанности губернатора Хабаровского края Михаилу Дегтяреву с просьбой передать центру яхту "Виктория", которую правительство региона не может продать уже полтора года из-за отсутствия покупателей.

"Мы бы хотели поучаствовать вот в какой истории. На сегодняшний день мы знаем, что решается судьба очень интересного объекта - это катер "Виктория". Мы бы очень хотели, чтобы он не ушел чиновникам, не ушел из Хабаровского края, а достался нашим детям", - заявила генеральный директор центра Эльвира Шамонова в твиттере.

По ее словам, в "Краевом центре образования" работают IT-клуб, Кванториум, центр одаренных детей Хабаровского края.

"Нам было бы очень интересно в нашем био-квантуме и в других исследованиях иметь такое необычайно удивительное судно", - добавила директор Центра.

В свою очередь одна из учениц центра образования заявила, что дети "хотели бы помогать развитию края и поучаствовать в экологических вопросах реки Амур".

Обращение КЦО к ВрИО губернатора Хабаровского края Михаилу Владимировичу Дегтярёву. pic.twitter.com/abhm8xH4UR — Школа XXI века (@nashashkola27) August 11, 2020

Как сообщалось, яхту "Виктория", которую правительство Хабаровского края при бывшем губернаторе Сергея Фургале неоднократно пыталось продать, было решено оставить в краевой собственности.

Правительственная яхта "Виктория" была выставлена на продажу с начальной ценой в 60 млн рублей. Из-за отсутствия предложений от покупателей цена на торгах постепенно снижалась. Даже за минимальную стоимость в 30 млн рублей желающих приобрести судно не нашлось. В результате торги были аннулированы.

Яхта "Виктория" произведена на Тайване в 2005 году по индивидуальным чертежам. Длина судна составляет 21 метр, вес - 38 тонн, вместимость - до 12 человек. На яхте есть душевые кабины, холодильники, телевизор, специальное оборудование для опреснения воды. С 2006 года находится в собственности правительства Хабаровского края. В основном судно использовалось в качестве площадки под встречи небольших официальных делегаций.