Дегтярев поддержал идею передать детям правительственную яхту

Москва. 13 августа. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что ему понравилась идея передать для обучения детей яхту "Виктория", которую правительство края безуспешно пыталось продать полтора года.

По информации пресс-службы правительства края, в ходе встречи с заместителем министра просвещения РФ Виктором Басюком Дегтярев сообщил, что к нему поступило обращение от руководства и воспитанников Краевого центра образования. Судно предложили задействовать в научных экспериментах в био-квантуме и экологических проектах по исследованию реки Амур.

"Продавать краевое имущество за копейки нельзя. А вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний. Поручаю министерству образования края этот вопрос проработать, встретиться со школьниками. А министерству имущественных отношений - уточнить состояние судна и пригодность его для перевозки детей", - сказал врио губернатора, слова которого приводятся в сообщении.

Как сообщалось, руководство "Краевого центра образования" обратилось к Дегтяреву с просьбой передать центру яхту "Виктория".

"Мы бы хотели поучаствовать вот в какой истории. На сегодняшний день мы знаем, что решается судьба очень интересного объекта – это катер "Виктория". Мы бы очень хотели, чтобы он не ушел ни чиновникам, не ушел из Хабаровского края, а достался нашим детям", - сообщила генеральный директор центра Эльвира Шамонова в соцсети.

По ее словам, в "Краевом центре образования" работают IT-клуб, Кванториум, центр одаренных детей Хабаровского края.

Правительственная яхта "Виктория" была выставлена на продажу с начальной ценой в размере 60 млн рублей. Из-за отсутствия предложений от покупателей цена на торгах постепенно снижалась. Даже за минимальную стоимость в 30 млн рублей желающих приобрести судно не нашлось. В результате торги были аннулированы.

Яхта "Виктория" произведена на Тайване в 2005 году по индивидуальным чертежам. Длина судна составляет 21 метр, вес - 38 тонн, вместимость - до 12 человек. На яхте есть душевые кабины, холодильники, телевизор, специальное оборудование для опреснения воды. С 2006 года находится в собственности правительства Хабаровского края. В основном судно использовалось в качестве площадки под встречи небольших официальных делегаций.