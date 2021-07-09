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Сторонники экс-губернатора Фургала проводят пикет в годовщину его задержания

Москва. 9 июля. INTERFAX.RU - Сторонники экс-губернатора края Сергея Фургала, задержанного 9 июля 2020 года, проводят пикет на Комсомольской площади в центре Хабаровска, передал корреспондент "Интерфакса" в пятницу.

Около 10 человек стоят в ряд с плакатом в руках, один из активистов использует мегафон. За акцией наблюдает экипаж дорожно-патрульной службы.

Как сообщалось, Фургал был задержан утром 9 июля 2020 года в Хабаровске. По версии следствия, хабаровский экс-губернатор организовал покушение на убийство предпринимателя Александра Смольского и убийства еще двух бизнесменов - Евгении Зори и Олега Булатова - в 2004-2005 годах. Свою вину Фургал не признает. Расследование дела завершено, вместе с адвокатами Фургал знакомится с его материалами. 5 июля Московский городской суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока его содержания под стражей до 7 октября 2021 года.

20 июля 2020 года президент России Владимир Путин подписал указ об отрешении Фургала от должности в связи с утратой доверия. Врио назначен представитель партии ЛДПР, депутат Госдумы Михаил Дегтярев.

Хабаровский край Сергей Фургал

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