Более полумиллиона туристов из РФ посетили Турцию с января по апрель

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Турцию с января по апрель посетили 552 тыс. российских туристов, Россия снова заняла первое место среди иностранных рынков по этому показателю, следует из статистики министерства культуры и туризма страны.

Это на 75% больше, чем в 2020 году, и на 22% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

За апрель в стране побывало 156 тыс. российских туристов. В апреле 2019 года туристов из России было в 2,5 раза больше (391 тыс.)

Всего за первые четыре месяца Турцию посетили 2,7 млн иностранных туристов, что на 35% меньше, чем за тот же период годом раньше. Доля российского рынка в иностранном турпотоке составила 20%. Вместе с Россией в первую пятерку стран по числу туристов вошли Иран, Украина, Германия и Болгария.

В апреле по сравнению с мартом общее число иностранных туристов в стране сократилось на 12%. Как пишет издание Daily Sabah, это связано с запретом на полеты в Турцию, введенным российскими властями, поскольку Россия является основным поставщиком иностранных гостей. В 2020 году Турцию посетило 2,1 млн российских граждан, в 2019 - более 6 млн.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией из-за роста там заболеваемости коронавирусной инфекцией с 15 апреля по 1 июня, туроператорам запрещено организовывать чартерные программы и продавать путевки в страну. Как сообщалось, россияне приобрели на этот период более 500 тыс. туров.

Пока нет информации, что Турция действительно откроется 1 июня. На прошлой неделе в России прошли переговоры вице-премьера и главы штаба по борьбе с коронавирусом Татьяны Голиковой и министра культуры и туризма Турции Мехмета Эрсоя, по их итогам российские власти направили в Турцию специалистов для изучения ситуации с эпидбезопасностью на курортах и перспектив возобновления авиасообщения. На встрече также было принято решение о разработке совместного плана действий, определяющего условия возобновления взаимных турпоездок.

"По итогам встречи Эрсой заявил, что количество заболевших в Турции продолжает снижаться. Число ежедневных случаев заражения упало с рекордных 63 тыс. месяц назад до 8 тыс. в конце мая. Следующая цель - сократить число заболевших к 1 июня до отметки менее 5 тыс. в день, чтобы Россия разрешила возобновить чартерные программы", - пишет издание.

Bloomberg со ссылкой на членов турецкой делегации сообщал, что датой открытия направления может стать 15 июня.