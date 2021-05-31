Источник назвал возможные сроки продления запрета на полеты в Турцию

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Ограничение авиасообщения с Турцией, введенное с 15 апреля, продлят до 15 июня либо до 30 июня, такие сроки рассматривает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Ограничение на полеты будет продлено, но пока неясно, на какой срок. Обсуждаются две возможных даты продления ограничений - 15 и 30 июня", - сказал источник.

Другой источник в этот же день сказал "Интерфаксу", что есть вероятность, что полеты в Турцию возобновятся не раньше июля.

"Сроки восстановления авиасообщения с Турцией будут зависеть от развития эпидобстановки в стране, когда сезонные факторы заболеваемости отойдут на второй план и число заболевших снизится. После принятия соответствующего решения авиакомпаниям потребуется до двух недель на подготовку рейсов и внесение изменений в расписание", - объяснил он.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу 31 мая выразил надежду на скорое возобновление авиасообщения с Россией.

"Россия заявила, что решение об ограничении полетов полностью связано с вирусом. В конце концов, сейчас количество зараженных снизилось, я надеюсь, что они (российская сторона) откроют границы", - отметил он.

На переговорах в Москве в середине мая министр туризма Мехмет Эрсой и вице-премьер Татьяна Голикова обсуждали возобновление авиасообщения в полном объеме 15 июня, турецкая сторона уговаривала Москву разрешить перелеты со 2 июня, рассказали Bloomberg члены турецкой делегации.

Россия ограничила авиасообщение с Турцией с 15 апреля по 1 июня из-за роста заболеваемости коронавирусом в этой стране. Туроператорам запретили продавать туда туры. В Турцию выполняются лишь два рейса в неделю, в Стамбул.