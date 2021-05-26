Житель Пушкинских гор получил срок за призыв взорвать телецентр "Останкино"

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Житель поселка Пушкинские горы проведет восемь месяцев в колонии-поселении за публикацию видеороликов с призывами убивать чиновников и взорвать телецентр "Останкино", сообщила пресс-служба управления ФСБ по Псковской области.

Суд установил, что в январе 43-летний подсудимый выложил ролики в ТикТоке, в которых призывал к насильственным методам борьбы против действующей власти, к убийствам госслужащих, а также к участию в политической акции в поддержку Алексея Навального. Призыв взорвать "Останкино" был в одном из этих обращений.

Подсудимого задержали 31 января на несогласованном митинге в Пскове. При задержании он сопротивлялся полицейскому и нанес ему телесные повреждения.

Дома у него при обыске нашли незаконно хранящиеся огнестрельное нарезное оружие ТОЗ-12-01 и патроны к нему.

Его судили по статьям о призывах к массовым беспорядкам и участию в них (ч.3 ст.212), публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности (ч.2 ст.280), применении насилия, не опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти (ч.1 ст.318) и о незаконном хранении огнестрельного оружия (ч.1 ст.222 УК).

Приговор суда вступил в законную силу.