Несанкционированные акции прошли в городах северо-запада России
Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в среду в ряде городов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), передают корреспонденты "Интерфакса".
В Петрозаводске акция началась на центральной площади Кирова. Полиция предупредила собравшихся о ее незаконности, после чего они покинули площадь и двинулись по проспекту Ленина.
Акция в Пскове прошла в гайд-парке в Сквере имени 60-летия Октября. Задержаний нет.
В Мурманске прошло несогласованное шествие по проспекту Ленина. Во время акции задержана координатор мурманского штаба Навального Виолетта Грудина и еще двое участников акции.
Собравшиеся на акцию в центре Архангельска были предупреждены полицейскими через громкоговорители о незаконности ее проведения. Участники прошли по Троицкому проспекту.
В Сыктывкаре митингующие собрались на площадях Театральная и Стефановская. Акции проходят также в Вологде и Великом Новгороде.
Местные власти пока не сообщали о числе участников акций в городах северо-запада России.