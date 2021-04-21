Несанкционированные акции прошли в городах северо-запада России

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - Несанкционированные акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального прошли в среду в ряде городов Северо-Западного федерального округа (СЗФО), передают корреспонденты "Интерфакса".

В Петрозаводске акция началась на центральной площади Кирова. Полиция предупредила собравшихся о ее незаконности, после чего они покинули площадь и двинулись по проспекту Ленина.

Акция в Пскове прошла в гайд-парке в Сквере имени 60-летия Октября. Задержаний нет.

В Мурманске прошло несогласованное шествие по проспекту Ленина. Во время акции задержана координатор мурманского штаба Навального Виолетта Грудина и еще двое участников акции.

Собравшиеся на акцию в центре Архангельска были предупреждены полицейскими через громкоговорители о незаконности ее проведения. Участники прошли по Троицкому проспекту.

В Сыктывкаре митингующие собрались на площадях Театральная и Стефановская. Акции проходят также в Вологде и Великом Новгороде.

Местные власти пока не сообщали о числе участников акций в городах северо-запада России.