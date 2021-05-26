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Матвиенко призвала снова сделать Россию самой читающей страной

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко призвала родителей, учителей и школу сделать все, чтобы приучить детей любить читать книги, чтобы Россия снова стала самой читающей страной в мире. Она сказала это на открытии XVI Санкт-Петербургского международного книжного салона.

Спикер отметила сложность этой задачи "в век высоких технологий, высоких скоростей, компьютера, интернета, компьютерных игр", но выразила убеждение, что "ничто не может заменить живого общения с книгой".

Она похвалила тех, кто пришел на Дворцовую площадь вопреки дождливой погоде, и назвала Книжный салон важным событием в культурной и просветительской жизни России, знаковой площадкой для диалога литераторов, специалистов библиотечного дела, образования и обычных читателей.

В церемонии открытия также участвовали президент Книжного союза Сергей Степашин и губернатор Петербурга Александр Беглов.

Санкт-Петербургский международный книжный салон проводится с 2006 года. В 2021 году его мероприятия пройдут не только на Дворцовой площади, но и в Главном штабе. Среди спикеров заявлены Михаил Пиотровский, Алексей Герман, Дмитрий Быков, Александр Архангельский, Антон Долин, Гузель Яхина и другие.

Валентина Матвиенко Петербург Сергей Степашин Александр Беглов Михаил Пиотровский Алексей Герман Дмитрий Быков Александр Архангельский Антон Долин Гузель Яхина

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