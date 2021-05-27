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Книжный фестиваль "Красная площадь" перенесли из-за COVID-19

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Книжный фестиваль "Красная площадь", который должен был пройти в начале июня, перенесли на две недели из-за того, что ситуация с COVID-19 в Москве улучшается медленно, объяснили в пресс-службе мероприятия.

Принято решение провести фестиваль с 17 по 20 июня, а не с 3 по 6 июня, как планировалось ранее.

Организаторы фестиваля пообещали выполнить все обязательства перед партнерами.

"Нам очень важно, чтобы литературный марафон прошел в благоприятной атмосфере, и все желающие смогли выбрать интересные книги, встретиться с любимыми писателями и поэтами, увидеть постановки популярных столичных театров и послушать звездных исполнителей", - говорится в сообщении оргкомитета.

В 2020 году фестиваль на Красной площади провели 6-8 июня, несмотря на действовавшие тогда карантинные меры, введенные из-за эпидемии. На мероприятие пускали обладателей цифровых пропусков на разовые поездки по Москве и только по предварительной записи, на территории ярмарки нужно было находиться в масках и перчатках. Журналисты сообщали, что некоторых желающих полицейские так и не пропускали через входные рамки. Лицам старше 65 лет вход на фестиваль был воспрещен.

В конце января 2021 года о том, что фестиваль наметили на июнь, объявил директор СВР, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Книжный фестиваль "Красная площадь" проводят Минцифры и Российский книжный союз при поддержке Минкультуры, Минпросвещения и мэрии Москвы.

Хроника 09 января 2020 года – 27 мая 2021 годаПандемия коронавируса
Красная площадь Кремль Москва коронавирус Сергей Нарышкин Российский книжный союз

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