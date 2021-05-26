Поиск
AНачало в 20:15Белоруссия Белоруссия3 : 4Великобритания ВеликобританияОконченподробнееBНачало в 20:15Канада Канада4 : 2Норвегия НорвегияОконченподробнееAНачало в 16:15Россия Россия3 : 0Дания ДанияОконченподробнееBНачало в 16:15Казахстан Казахстан3 : 2Германия ГерманияОконченподробнее

ВС не нашел "оборонного назначения" у кабачковой икры в деле поставщика Росгвардии

ВС не нашел "оборонного назначения" у кабачковой икры в деле поставщика Росгвардии
Фото: Дмитрий Рогулин/ТАСС

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Продовольственная продукция не может считаться оборонной только на том основании, что была закуплена заказчиком в рамках государственного оборонного заказа. Об этом говорится в опубликованном в среду определении Верховного суда (ВС) РФ.

К такому выводу суд пришел по итогам рассмотрения спора между управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу и ООО "Мясокомбинат "Дружба народов". Этот мясокомбинат является поставщиком продовольствия для войск Национальной гвардии (Росгвардия). Его в 2018 году оппозиционный политик Алексей Навальный обвинял в завышении цен на продукцию.

В РоссииДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокДиректор Росгвардии вызвал Навального на поединокЧитать подробнее

"Дружба народов" летом 2018 года по госконтракту поставила в войсковую часть в Петербурге кабачковую икру, консервированные овощи, а также икру из свеклы на 21 млн рублей, свидетельствуют данные портала госзакупок. Позднее военная прокуратура в ходе проверки выяснила, что поставленные 100 кг кабачковой икры не соответствуют требованиям ГОСТа по показателю "массовая доля сухих веществ" – их было меньше требуемого (16,1% вместо нормативных 19%).

После этого весной 2019 года управление ФАС по Петербургу оштрафовало "Дружбу народов" на 850 тыс. рублей. В контракте было указано, что поставка продовольствия осуществляется по виду расходов 223 "Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа", говорится в материалах судебного дела, а если так, сочло антимонопольное ведомство, то и кабачковая икра является оборонной продукцией. Поэтому поставщика нужно наказывать по статье 14.49 КоАП за "нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Санкции по этой статье предусматривают взыскания для юрлиц от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Арбитражный суд Республики Крым, куда пожаловалась "Дружба народов", наказание отменил

"Кабачковая икра (как и другие продукты питания) не включена в Классификатор продукции военного назначения, утвержденный Указом Президента РФ от 10.09.2005 № 1062, а также не включена в Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники, утвержденный Указом Президента РФ от 17.12.2011 № 1661", - говорится в решении суда. Таким образом, поставленная в войсковую часть кабачковая икра является обычным продуктом питания, так как не изготавливалась по технической документации заказчика для военных нужд или военных и гражданских нужд, сделал вывод суд.

Однако апелляция решение в пользу мясокомбината отменила, согласившись с логикой ФАС. Правда, штраф был снижен до 350 тыс. рублей из-за отсутствия "существенных негативных последствий от нарушения".

"Дружба народов" пожаловалась в ВС РФ и нашла там поддержку. ВС РФ отменил акты апелляции и кассации, оставив в силе решение суда первой инстанции в пользу компании.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что ни в КоАП, ни в законе "О государственном оборонном заказе" нет определения "оборонной продукции". Оно содержится в ГОСТе РВ 0101-003-2018, согласно которому "оборонная продукция" включает в себя военную продукцию и продукцию двойного назначения, а видами оборонной продукции являются материальные объекты, научно-техническая продукция, работы и услуги.

Из этого определения "невозможно однозначно отнести к оборонной продукции икру из кабачков", купленную как продовольствие в рамках гособоронзаказа. "Одного того обстоятельства, что продовольственные товары поставлялись по государственному контракту в рамках государственного оборонного заказа, недостаточно для признания любой таковой продовольственной продукции оборонной", - говорится в определении ВС РФ.

Финансовые показатели холдинга

"Дружба народов" – это вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, занимающийся растениеводством, производством кормов и мясопереработкой, говорится на официальном сайте. Его бенефициаром является Борис Кантемиров, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Он "вовсе никакой не номинал", говорил в интервью РБК бывший член совета директоров "СИБУРа" Борис Ванинский, подчеркивая, что они с Кантемировым – партнеры. По словам Ванинского, у него 49% в ООО "Управляющая компания "Оптима-Финанс", которое через ООО "Дружба народов" контролирует весь холдинг. Однако по данным "СПАРК-Интерфакс", у Кантемирова 100% в "Оптима-Финанс".

До 2017 года выручка холдинга не превышала 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль – 107,57 млн рублей. С 2018 года, после того как "Дружба народов" стала единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии, выручка увеличилась до 5,08 млрд рублей, а чистая прибыль – до 253,36 млн рублей. В 2019 году эти показатели выросли до 7,13 млрд рублей и 392,88 млн рублей соответственно, говорится в "СПАРК-Интерфакс". Более поздние показатели еще не раскрыты.

Ванинский рассказывал телеканалу "Дождь", что в июне 2016 года представители "Дружбы народов" сами обратились к руководителю Росгвардии Виктору Золотову с предложением рассмотреть холдинг как поставщика продуктов.

ВС РФ Мясокомбинат Дружба народов Росгвардия

Новости по теме

Новости
Пандемия коронавируса

Фестиваль мороженого отменили в Санкт-Петербурге из-за COVID-19

Фестиваль мороженого отменили в Санкт-Петербурге из-за COVID-19

Что произошло за день: среда, 26 мая

Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов

Facebook счел Россию и Иран главными источниками поддельных аккаунтов

Цены на сахар в РФ после двухнедельной остановки вновь пошли в рост

Путин заявил о нецелесообразности обязательной COVID-вакцинации

Матвиенко призвала снова сделать Россию самой читающей страной

Пандемия коронавируса

В России началась вакцинация домашних животных от коронавируса

 
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');