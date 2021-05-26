ВС не нашел "оборонного назначения" у кабачковой икры в деле поставщика Росгвардии

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Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Продовольственная продукция не может считаться оборонной только на том основании, что была закуплена заказчиком в рамках государственного оборонного заказа. Об этом говорится в опубликованном в среду определении Верховного суда (ВС) РФ.

К такому выводу суд пришел по итогам рассмотрения спора между управлением Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Санкт-Петербургу и ООО "Мясокомбинат "Дружба народов". Этот мясокомбинат является поставщиком продовольствия для войск Национальной гвардии (Росгвардия). Его в 2018 году оппозиционный политик Алексей Навальный обвинял в завышении цен на продукцию.

"Дружба народов" летом 2018 года по госконтракту поставила в войсковую часть в Петербурге кабачковую икру, консервированные овощи, а также икру из свеклы на 21 млн рублей, свидетельствуют данные портала госзакупок. Позднее военная прокуратура в ходе проверки выяснила, что поставленные 100 кг кабачковой икры не соответствуют требованиям ГОСТа по показателю "массовая доля сухих веществ" – их было меньше требуемого (16,1% вместо нормативных 19%).

После этого весной 2019 года управление ФАС по Петербургу оштрафовало "Дружбу народов" на 850 тыс. рублей. В контракте было указано, что поставка продовольствия осуществляется по виду расходов 223 "Продовольственное обеспечение в рамках государственного оборонного заказа", говорится в материалах судебного дела, а если так, сочло антимонопольное ведомство, то и кабачковая икра является оборонной продукцией. Поэтому поставщика нужно наказывать по статье 14.49 КоАП за "нарушение обязательных требований в отношении оборонной продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг). Санкции по этой статье предусматривают взыскания для юрлиц от 700 тыс. рублей до 1 млн рублей.

Арбитражный суд Республики Крым, куда пожаловалась "Дружба народов", наказание отменил

"Кабачковая икра (как и другие продукты питания) не включена в Классификатор продукции военного назначения, утвержденный Указом Президента РФ от 10.09.2005 № 1062, а также не включена в Список товаров и технологий двойного назначения, которые могут быть использованы при создании вооружений и военной техники, утвержденный Указом Президента РФ от 17.12.2011 № 1661", - говорится в решении суда. Таким образом, поставленная в войсковую часть кабачковая икра является обычным продуктом питания, так как не изготавливалась по технической документации заказчика для военных нужд или военных и гражданских нужд, сделал вывод суд.

Однако апелляция решение в пользу мясокомбината отменила, согласившись с логикой ФАС. Правда, штраф был снижен до 350 тыс. рублей из-за отсутствия "существенных негативных последствий от нарушения".

"Дружба народов" пожаловалась в ВС РФ и нашла там поддержку. ВС РФ отменил акты апелляции и кассации, оставив в силе решение суда первой инстанции в пользу компании.

Судебная коллегия по экономическим спорам ВС РФ указала, что ни в КоАП, ни в законе "О государственном оборонном заказе" нет определения "оборонной продукции". Оно содержится в ГОСТе РВ 0101-003-2018, согласно которому "оборонная продукция" включает в себя военную продукцию и продукцию двойного назначения, а видами оборонной продукции являются материальные объекты, научно-техническая продукция, работы и услуги.

Из этого определения "невозможно однозначно отнести к оборонной продукции икру из кабачков", купленную как продовольствие в рамках гособоронзаказа. "Одного того обстоятельства, что продовольственные товары поставлялись по государственному контракту в рамках государственного оборонного заказа, недостаточно для признания любой таковой продовольственной продукции оборонной", - говорится в определении ВС РФ.

Финансовые показатели холдинга

"Дружба народов" – это вертикально-интегрированный агропромышленный холдинг, занимающийся растениеводством, производством кормов и мясопереработкой, говорится на официальном сайте. Его бенефициаром является Борис Кантемиров, свидетельствуют данные аналитической системы "СПАРК-Интерфакс". Он "вовсе никакой не номинал", говорил в интервью РБК бывший член совета директоров "СИБУРа" Борис Ванинский, подчеркивая, что они с Кантемировым – партнеры. По словам Ванинского, у него 49% в ООО "Управляющая компания "Оптима-Финанс", которое через ООО "Дружба народов" контролирует весь холдинг. Однако по данным "СПАРК-Интерфакс", у Кантемирова 100% в "Оптима-Финанс".

До 2017 года выручка холдинга не превышала 1,4 млрд рублей, а чистая прибыль – 107,57 млн рублей. С 2018 года, после того как "Дружба народов" стала единственным поставщиком продовольствия для Росгвардии, выручка увеличилась до 5,08 млрд рублей, а чистая прибыль – до 253,36 млн рублей. В 2019 году эти показатели выросли до 7,13 млрд рублей и 392,88 млн рублей соответственно, говорится в "СПАРК-Интерфакс". Более поздние показатели еще не раскрыты.

Ванинский рассказывал телеканалу "Дождь", что в июне 2016 года представители "Дружбы народов" сами обратились к руководителю Росгвардии Виктору Золотову с предложением рассмотреть холдинг как поставщика продуктов.