Главные новости
ЭкономикаСбербанк не будет вводить кешбэк по картамВ РоссииКадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешалиСпортЗаподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты проб
В России

Росгвардия начала внутреннее расследование о закупках продуктов по завышенным ценам

В ведомстве упрекнули СМИ в неправильном освещении этой темы

Росгвардия начала внутреннее расследование о закупках продуктов по завышенным ценам
Фото: Роман Пименов, Интерпресс/ТАСС

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Росгвардия сообщила, что ее служба собственной безопасности вместе с военной прокуратурой и контрразведкой проводит проверку информации о нарушениях при закупках продуктов в ведомстве.

"В настоящий момент Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок в 2017-2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТа, определенным контрактами. По завершению проверок данная информация будет доведена до общественности",- заявили в четверг в пресс-службе ведомства.

В РоссииГлавная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для РосгвардииГлавная военная прокуратура начала проверку поставок продовольствия для РосгвардииЧитать подробнее

При этом в Росгвардии упрекнули СМИ в неверном освещении этой темы.

"Для специалистов, разбирающихся в системе госзакупок, будет легко понять, что в "расследованиях" откровенно манипулируют информацией в интересах коррупционеров и недобросовестных поставщиков", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что в материалах СМИ были допущены "прямые неточности и искажения фактов".

В частности, в Росгвардии связали публикации о поставках продуктов с заседанием суда по иску мясокомбината "Дружба народов". В ведомстве считают, что таким образом "прямо оказывалось давление на суд и защищалась позиция одной из сторон".

В пресс-службе также отметили, что общий объем контрактов, заключенных Росгвардией по всей России с мясокомбинатом "Дружба народов", составляет около 3,5 млрд рублей, а не 8 млрд, как сообщали СМИ.

"Публикация (в СМИ - ИФ) затронула очень серьезную проблему качества государственных закупок. В частности, мы обращаем внимание вас и ваших читателей, что упоминаемая в ряде публикаций дешевая продукция, которую поставляли в Росгвардию по контрактам до 2018 года, в принципе не могла соответствовать ГОСТам, так как поставлялась по заведомо более низким ценам, чем стоимость сырья",- заявили в Росгвардии.

Расследование ФБК

23 августа "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование, в котором утверждалось, что мясокомбинат "Дружба народов", получивший эксклюзивное право на поставки продуктов для Росгвардии, завышает закупочные цены. Кроме того, заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Навального на дуэль. Оппозиционер согласился при условии, что дуэль пройдет в формате теледебатов. Встречи так и не произошло.

"Мясокомбинат "Дружба народов", со своей стороны, обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Навальному, в котором просил опровергнуть распространенные сведения.

11 декабря Золотов подал на Навального в суд. Глава Росгвардии потребовал от оппозиционера опровержения расследования ФБК и 1 млн рублей.

Читайте нас в Яндекс.Новостях
Теги: Росгвардия

Новости по теме

В России
Росгвардия начала внутреннее расследование о закупках продуктов по завышенным ценамРосгвардия начала внутреннее расследование о закупках продуктов по завышенным ценам
В ведомстве упрекнули СМИ в неправильном освещении этой темыПодробнее
 Украинская журналистка объяснила нарушение миграционного закона РФ уголовным преследованием на родинеУкраинская журналистка объяснила нарушение миграционного закона РФ уголовным преследованием на родине
По решению суда ее собираются выдворить из России и оштрафовать на 5 тыс. рублейПодробнее
 Кадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешалиКадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешали
Глава региона пожаловался на недоверие федеральных властейПодробнее
 Большинство россиян высказались против акций протеста с политическими требованиямиБольшинство россиян высказались против акций протеста с политическими требованиями
74% опрошенных "Левада-центром" заявили, что не поддержат массовые протестные акцииПодробнее
В ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографииВ ГИБДД закупили планшеты, способные определить личность по фотографии
Окончательно с форматом электронных водительских документов в ведомстве определятся в 2019 годуПодробнее
 Путин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организмПутин заявил, что Конституция РФ не закостенелый, а развивающийся организм
Президент напомнил, что основной документ страны позволяет России проводить независимую внешнюю политикуПодробнее
 В СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернетеВ СПЧ сочли нелепым проект закона о "неуважительных публикациях" в интернете
Сенаторы внесли в Госдуму законопроект, который предлагает наказывать штрафом или административным арестом за материалы, выражающие неуважение к обществу или властиПодробнее
 В Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новостиВ Госдуму внесли законопроекты о наказании за фейковые новости
Максимальный возможный штраф за распространение такой информации - 1 млн рублейПодробнее
 В Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливеВ Кремле не согласились с версией Порошенко о произошедшем в Керченском проливе
Украинский президент в интервью американскому телевидению заявил, что 25 ноября у границ России был "акт агрессии и война"Подробнее
 Роскомнадзор пригрозил заблокировать GoogleРоскомнадзор пригрозил заблокировать Google
Регулятор напоминает, что компания отказывается фильтровать запрещенный контентПодробнее
Новости в разделах

Фотогалереи

Самое читаемое

Фотогалереи
Фотохроника 12 декабря6 фото
12 декабря
Фотохроника 12 декабря
Лучшие фото недели10 фото
07 декабря
Лучшие фото недели
Фотохроника 11 декабря6 фото
11 декабря
Фотохроника 11 декабря
Все фотогалереи

Выбор редакции

Недвижимость
Последние новости
Главные новости
ЭкономикаСбербанк не будет вводить кешбэк по картамВ РоссииКадыров заявил, что Чечня могла бы процветать, если бы ей дали больше денег и не мешалиСпортЗаподозренный в употреблении допинга биатлонист Логинов выложил результаты пробВ миреБританские депутаты-консерваторы выразили доверие МэйСпортАвстрийская полиция обвинила российских биатлонистов в нарушении антидопингаСпортФутболисты ЦСКА крупно победили "Реал", но вылетели из еврокубков

Самолет с российскими туристами вылетел с Хайнаня в Самару после 40-часовой задержки

В Госдуме предложили обеспечить журналистов компенсациями за работу в "горячих точках"

Комитет Госдумы одобрил отмену роуминга в РФ с 1 июня 2019 года

Опознаны участники нападения на бойцов Росгвардии в Ингушетии

Путин рассказал, что доволен своей профессией

По словам президента, сейчас его особенно интересуют генетика и искусственный интеллект Подробнее

Трамп отменил рождественский прием для прессы в Белом доме

Часть дома "со шкатулкой в дымоходе" в Москве продали за 35 млн рублей

Американский космоплан Unity совершил успешный полет в мезосферу

В Турции после катастрофы скоростного поезда задержали трех железнодорожных служащих

На Украине собрались создать Госслужбу по вопросам свободы совести и этнополитики

В ЯНАО начали проверку по факту гибели ребенка в стиральной машине

В ЛНР заявили о передвижении большой колонны техники украинских военных в Донбассе

Росгвардия начала внутреннее расследование о закупках продуктов по завышенным ценам

Росгвардия начала внутреннее расследование о закупках продуктов по завышенным ценамВ ведомстве упрекнули СМИ в неправильном освещении этой темы Подробнее

Космонавты передали на Землю снимки фрагментов микрометеоритной защиты "Союза МС-09"

Новак назвал политическим давлением призыв Европарламента блокировать "Северный поток 2"

Скончался еще один пострадавший при стрельбе в Страсбурге

Генпрокуратура насчитала шесть тысяч наркоманов среди детей и подростков в России

КДК РФС наказал "Спартак" закрытием трибуны за расистские акции фанатов

Главный тренер "Ростова" Карпин дисквалифицирован на шесть матчей, на три - условно, за толчок судьи Подробнее

Московские власти определили сроки начала строительства Юго-Восточной хорды

КонтактыОб "Интерфаксе"ВакансииРеклама на сайтеКонференции
 
Interfax NewsCopyright © 1991—2018 Interfax. Все права защищены. Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.

Продукты международной информационной группы "Интерфакс"

Информация о компаниях, товарах и людях

СПАРК

СПАРК-Маркетинг

АСТРА

Электронный магазин СПАРК

Interfax Dun&Bradstreet

Центр раскрытия корпоративной информации

X-Compliance

Новости и рынки

Новости "Интерфакса"

СКАН

Биржевой терминал ЭФИР

Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
   18+
Условия использования информации
Информация об ограничениях Reuters
 Дизайн – Motka.ru
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179055725677943', params: { p1: 'byued', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');