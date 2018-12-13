Росгвардия начала внутреннее расследование о закупках продуктов по завышенным ценам

Москва. 13 декабря. INTERFAX.RU - Росгвардия сообщила, что ее служба собственной безопасности вместе с военной прокуратурой и контрразведкой проводит проверку информации о нарушениях при закупках продуктов в ведомстве.

"В настоящий момент Главная военная прокуратура, контрразведка и служба собственной безопасности Росгвардии проводят проверку и внутреннее расследование по фактам поставок в 2017-2018 годах продуктов, не соответствующих требованиям ГОСТа, определенным контрактами. По завершению проверок данная информация будет доведена до общественности",- заявили в четверг в пресс-службе ведомства.

При этом в Росгвардии упрекнули СМИ в неверном освещении этой темы.

"Для специалистов, разбирающихся в системе госзакупок, будет легко понять, что в "расследованиях" откровенно манипулируют информацией в интересах коррупционеров и недобросовестных поставщиков", - говорится в пресс-релизе.

В пресс-службе отметили, что в материалах СМИ были допущены "прямые неточности и искажения фактов".

В частности, в Росгвардии связали публикации о поставках продуктов с заседанием суда по иску мясокомбината "Дружба народов". В ведомстве считают, что таким образом "прямо оказывалось давление на суд и защищалась позиция одной из сторон".

В пресс-службе также отметили, что общий объем контрактов, заключенных Росгвардией по всей России с мясокомбинатом "Дружба народов", составляет около 3,5 млрд рублей, а не 8 млрд, как сообщали СМИ.

"Публикация (в СМИ - ИФ) затронула очень серьезную проблему качества государственных закупок. В частности, мы обращаем внимание вас и ваших читателей, что упоминаемая в ряде публикаций дешевая продукция, которую поставляли в Росгвардию по контрактам до 2018 года, в принципе не могла соответствовать ГОСТам, так как поставлялась по заведомо более низким ценам, чем стоимость сырья",- заявили в Росгвардии.

Расследование ФБК

23 августа "Фонд борьбы с коррупцией" опубликовал расследование, в котором утверждалось, что мясокомбинат "Дружба народов", получивший эксклюзивное право на поставки продуктов для Росгвардии, завышает закупочные цены. Кроме того, заявляли в фонде, предприятием владеет бывший подчиненный главы ведомства Виктора Золотова по внутренним войскам МВД.

Глава Росгвардии после публикации расследования вызвал Навального на дуэль. Оппозиционер согласился при условии, что дуэль пройдет в формате теледебатов. Встречи так и не произошло.

"Мясокомбинат "Дружба народов", со своей стороны, обратился в Арбитражный суд Москвы с иском к Навальному, в котором просил опровергнуть распространенные сведения.

11 декабря Золотов подал на Навального в суд. Глава Росгвардии потребовал от оппозиционера опровержения расследования ФБК и 1 млн рублей.