Уровень Байкала ежедневно увеличивается на 1 см

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Власти Бурятии предложили правительству Иркутской области совместно ввести режим "Повышенная готовность" в связи с ростом уровня озера Байкал, и увеличить сбросы Иркутской ГЭС на реке Ангаре для его снижения, сообщила пресс-служба областного правительства со ссылкой на губернатора Игоря Кобзева.

"На 22 сентября уровень воды в озере Байкал составил 457,09 метра при максимальной отметки 457,0 метров, при этом вода прибывает на сантиметр ежедневно", - говорится в сообщении.

Согласно Правилам использования водных ресурсов Иркутского водохранилища, при достижении Байкала отметки 457 метров Иркутский гидроузел обязан перейти на режим работы пропуска транзитных вод, которые могут составить до 4 тыс. кубометров в секунду, а в аварийном режиме - до 6 тыс. кубометров в секунду. Действующее постановление правительства РФ "О максимальных и минимальных значениях уровня воды в озере Байкал в 2018-2020 годах" позволяет сдерживать высокий приток в многоводный период до отметки 457,85 метра.

В настоящее время сбросы Иркутской ГЭС составляют 2,7 тыс. кубометров в секунду.

При увеличении сброса с Иркутской ГЭС свыше 3,2 тыс. кубометров в секунду в зону возможного подтопления могут попасть пониженные участки местности в четырех населенных пунктах и нескольких садоводствах на берегах реки Ангары в Иркутской области, с постоянным и временным проживанием более 1,3 тыс. граждан.

Ситуация будет рассмотрена в пятницу на правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС при участии представителей федерального агентства водных ресурсов - об этом была достигнута договоренность на рабочей встрече Кобзева с главой МЧС Евгением Зиничевым в Москве.

"Исходя из оценки специалистов Росводресурсов, мы получим четкий ответ на предложения республики Бурятия", - цитирует пресс-служба Кобзева.

Как ранее сообщалось, что приток к озеру Байкал за август 2020 года составил 5 тыс. кубометров в секунду - 115% от нормы. По прогнозу в сентябре приток составит до 4,3 тыс. кубометров в секунду - 169% от нормы. Прогноз на октябрь, на основании которого может быть принято решение об увеличении сбросов Иркутской ГЭС, сейчас готовят специалисты Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Сообщалось также, что Иркутская ГЭС (актив "Иркутскэнерго", первая ГЭС Ангарского каскада, которая "запирает" Байкал) со 2 сентября увеличила сбросы до 2,5 тыс. кубометров в секунду, с 5 сентября - до 2,6 тыс. кубометров в секунду, с 8 сентября - до 2,7 тыс. кубометров в секунду. На фоне сильных дождей это привело к подтоплениям в нижнем бьефе в Иркутске и пригороде, в том числе обитаемых островов на реке Ангаре.

По данным муниципалитетов, при увеличении сбросов свыше 3,2 тыс. кубометров в секунду в зону возможного подтопления могут попасть поселки Хайрюзовка, Ангара, Усть-Балей, Усть-Куда, а также садоводства Елизовское, Озерное, Прибрежное, Прибрежное-2, Тихий Плес, Локомотив, Коммунальник на берегах Ангары в Иркутской области.

Высокий уровень Байкала приводит к подтоплениям пониженных участков на берегах озера, как в Иркутской области (юг и запад), так и в республике Бурятии (восток и север).

Ангара - единственная река, которая вытекает из озера Байкал, поэтому только по ней возможен сброс воды. На Ангаре построен каскад из четырех ГЭС - Иркутская, Братская, Усть-Илимская и Богучанская. Ангарский каскад ГЭС - крупнейший в России комплекс гидроэлектростанций.