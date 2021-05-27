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В ЦБ назвали временным сильный рост цен в России

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Значительное подорожание ряда товаров в России, в том числе стройматериалом, носит временный характер, он прекратится по мере возвращения экономики к устойчивому равновесию, считает зампред Банка России Алексей Заботкин. Он сказал об этом на совместном заседании комитетов Госдумы.

Экономический кризис

"Инфляция ускорилась, но говорить о гиперинфляции - это некоторое преувеличение, - отметил он.

Заботкин признал, что на некоторые товары цены сильно выросли, в том числе на ряд стройматериалов - "на десятки процентов".

"Это происходит не только у нас, но и во всем мире, и это связано с очень быстрым восстановлением экономики после событий 2020 года. Скорее всего, это частично временный всплеск, который опять же будет сходить на нет по мере возвращения экономики к более устойчивому равновесию", - подчеркнул зампред ЦБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина отметила, что фактор роста цен на стройматериалы уже отразился в увеличении цен на жилье. "Рост цен на строительные материалы также обусловлен тем, что, по сути дела, строительная отрасль может это переложить в цену на потребителей. Мы видим в росте цен на жилье этот фактор", - заявила она.

Набиуллина также обратила внимание на инфляционные ожидания, которые остаются на повышенном уровне уже некоторое время.

"Это приводит и к изменению поведения, люди ожидают, что рост цен будет дальше продолжаться, стараются приблизить покупки, а если производство не успевает, это опять перекладывается в цены, цены растут, люди еще больший рост цен ожидают. Вообще вот так раскручивается инфляционная спираль, и ее надо с самого начала, такое давление подавить, поэтому мы и уходим от мягкой денежно-кредитной политики. Вот именно поэтому", - подчеркнула глава ЦБ.

Она обратила внимание на то, что спрос в России сейчас восстанавливается очень быстро, а предложение за ним не успевает. "Должен быть баланс спроса и предложения для того, чтобы не было этого инфляционного давления", - добавила она.

Хроника 27 января 2020 года – 27 мая 2021 годаЭкономический кризис
Банк России Алексей Заботкин Эльвира Набиуллина коронавирус

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