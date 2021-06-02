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ПМЭФ-2021

Белоусов ожидает инфляцию в 2021 году в пределах 4,5-5%

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Правительство увеличило прогноз по инфляции в России в 2021 году до 4,5-5%, заявил журналистам на ПМЭФ первый вице-премьер Андрей Белоусов.

"Моя оценка сейчас - от 4,5% до 5%, она примерно сейчас соответствует ожиданиям Минэкономразвития, у Центрального банка оценки чуть выше (4,7-5,2% - ИФ)", - сказал он.

В апреле правительство прогнозировало инфляцию в 4,3%.

Сам Белоусов еще в мае заявлял, что ожидает инфляцию по итогам года в интервале 4-4,5%, но теперь ожидания немного выросли.

"Но мы видим, что сейчас происходит на мировых рынках, и это, конечно, некоторую тревогу внушает всем", - сказал Белоусов о новых ожиданиях по инфляции.

По данным Росстата на 24 мая, инфляция с начала года составила 3,2%.

Давать прогноз о восстановлении экономики первый вице-премьер отказался, сославшись на неинформативность годовой динамики ВВП.

Андрей Белоусов правительство Банк России Росстат

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