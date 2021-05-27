В Минпромторге не исключили нового пересмотра пошлины на экспорт лома

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В Минпромторге допускают, что придется повторно пересмотреть пошлину на вывоз лома, если цены на стальное сырье продолжат расти так же быстро, заявил "Интерфаксу" замминистра Виктор Евтухов.

"Мы учли все факторы (при принятии решения о повышении смешанной пошлины на экспорт лома до 5%, но не менее 70 евро/тонна -ИФ).[...] Если цены будут расти такими же галопирующими темпами, то мы будем пересматривать (пошлину раньше - ИФ)", - сказал он, отметив, что пересмотренная пошлина вводится так же, как и предыдущая, сроком на 180 дней.

Одобренное 27 мая подкомиссией по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле решение о повышении ставки вывозных таможенных пошлин на отходы и лом черных металлов до 5%, но не менее 70 евро за тонну, вступит в силу в течение 30 дней после подписания соответствующего постановления правительства, напомнил замминистра.

Изначально Минпромторг предлагал повысить экспортную пошлину на лом черного металла до 5%, но не менее 90 евро/тонна. Это вдвое больше действующей сейчас ставки - 5%, но не менее 45 евро. Она была введена с 31 января 2021 года на 180 дней, то есть до конца июля.

На прошлой неделе таможенная подкомиссия не стала одобрять удвоение ставки пошлины на лом, а на этой неделе приняла решение повысить ее до 70 евро/тонна "после обсуждений с представителями отрасли и дополнительного анализа ситуации на экспортном рынке".

В Минпромторге указывали, что существенный рост цен на лом чермета на мировом рынке приводит к увеличению экспортных поставок, в частности, в Турцию. Кроме того, рост закупочных цен на лом в Турции уже привел к удорожанию металлолома в российских южных портах, отмечали в министерстве. "Цена на 14 мая 2021 года в южных портах составляет 465 долларов США за тонну лома черных металлов, что на те же 70 долларов США выше средней цены апреля (в апреле этот показатель составлял 395 долларов США)", - информировало ведомство.

Цена на лом имеет прямое влияние на стоимость арматуры, используемой в строительстве. Именно жалобы со стороны строителей в конце прошлого - начале этого года подтолкнули правительство к принятию мер по стабилизации цен на рынке металлопродукции (в том числе, за счет ограничения экспорта лома).