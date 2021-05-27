Бывший представитель РФ в ЕСПЧ Гальперин покинет Минюст

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Михаил Гальперин, который 26 мая покинул пост уполномоченного России при Европейском суде по правам человека - заместителя министра юстиции, покинет Минюст, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

"Гальперин не останется в министерстве. О его планах дальнейшего трудоустройства не известно", - сказал он.

Михаилу Гальперину 37 лет. Он был уполномоченным России при ЕСПЧ с 2015 года. 26 мая президент Владимир Путин освободил его от этой должности своим указом.

В марте президент по предложению генпрокурора Игоря Краснова передал Генпрокуратуре от Минюста полномочия представлять Россию в ЕСПЧ и других международных судах.