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Экс-представитель РФ в ЕСПЧ Гальперин назначен замгендиректора "Интер РАО"

Москва. 16 июня. INTERFAX.RU - Михаил Гальперин, ранее занимавший пост уполномоченного РФ при Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) - замминистра юстиции РФ, назначен замгендиректора - руководителем блока правовой работы ПАО "Интер РАО", сообщила энергокомпания.

На новом посту Гальперин будет заниматься участием в подготовке нормативно-правовых актов по реализации энергостратегии РФ до 2035 года, участием в налоговом мониторинге и других инициативах ФНС, юридическим сопровождением текущих крупных проектов "Интер РАО" как в России, так и за рубежом, говорится в сообщении.

Михаил Гальперин родился в 1983 году, окончил с отличием Санкт-Петербургский государственный университет и Лондонский университет по специальности "юриспруденция". В 2004-2009 гг. работал в коммерческом секторе. С 2010 года работал на разных должностях в Минюсте РФ, в 2015 году был назначен замминистра юстиции, а в 2017 году стал уполномоченным представителем РФ при ЕСПЧ - замминистра юстиции. 26 мая 2021 года президент РФ Владимир Путин освободил Гальперина от этой должности.

"Интер РАО" - диверсифицированный энергохолдинг, в состав которого входят электростанции в России и за рубежом общей мощностью 31,1 ГВт. Компания также является оператором экспортно-импортных поставок.

Основной акционер "Интер РАО" - АО "Роснефтегаз" (27,63%), ПАО "ФСК ЕЭС" владеет 8,57% акций. На долю АО "Интер РАО Капитал" приходится 29,56%, еще 34,24% находятся в свободном обращении.

Михаил Гальперин ЕСПЧ Минюст Интер РАО

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