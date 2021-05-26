Новым заместителем генпрокурора назначен Петр Городов

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин назначил Петра Городова заместителем гепрокурора. Такой указ опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее Городов был начальником главного управления международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры. Путин еще одним указом поставиил во главе этого управления Михаила Виноградова.

Информированный источник "Интерфакса" говорил, что Городов в качестве замгенпрокурора будет курировать международное направление надзорного ведомства. "Также, скорее всего, он будет координировать новое направление генпрокуратуры, связанное с передачей от Минюста функций представления РФ в ЕСПЧ и международных судах", - сказал собеседник агентства.

Президент ранее согласился с предложением генпрокурора Игоря Краснова и передал Генпрокуратуре от Минюста полномочия по представлению России в Европейском суде по правам человека и другим международным судах.

До 26 мая Россию в ЕСПЧ представлял замглавы Минюста Михаил Гальперин. В среду он был освобожден от этой должности.