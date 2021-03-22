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Генпрокуратура получит право представлять РФ в международных судах

Москва. 22 марта. INTERFAX.RU - Генпрокуратура России в скором времени сменит Минюст в качестве представителя страны в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) и других международных судах, сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией.

"Глава государства согласился с предложением генпрокурора Игоря Краснова о передаче надзорному ведомству функций по представлению в Страсбургском суде интересов РФ", - сказал собеседник агентства.

Другой источник пояснил агентству, что "эта процедура связана с укреплением силового блока на международном уровне". По его словам, сейчас Генпрокуратура и Минюст вырабатывают совместный план по передаче полномочий.

Официальным комментарием по данному вопросу "Интерфакс" пока не располагает.

Минюст РФ Генпрокуратура РФ

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