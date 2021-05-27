Минпромторг пригрозил металлургам радикальными мерами

Список мер по урегулированию цен побудит участников рынка к диалогу с чиновниками, надеются в ведомстве

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - Минпромторг, не дождавшись приемлемой динамики цен на стальную продукцию на российском рынке, решил стимулировать дискуссию с производителями посредством радикальных предложений - в том числе о введении временной пошлины в размере 20-30% на экспорт всего их ассортимента.

Об этом замглавы ведомства Виктор Евтухов заявил на международном металлургическом саммите "Русская сталь: стратегия роста".

"Я предлагаю пообсуждать. Забиться к себе в норку и ни на что не обращать внимания - не получится, это 100%. Я хочу всем сказать, что решения все равно приниматься будут. Но я предлагаю подумать, что можно предложить сегодня государству для того, чтобы сделать цены на внутреннем рынке приемлемыми и оторвать от цен внешних", - сказал он.

Рост мировых цен еще не означает, что так же увеличиваются и издержки российских производителей, считает он.

"По большому счету, я не скажу, что сильно растут зарплаты персонала. Да, растут традиционно", - отметил замминистра.

"Да, все идут за мировыми ценами, это основной показатель. Тогда давайте думать, а что мы можем сделать не только для социально значимых объектов, а для тех отраслей, которые зависят от металлургии. Их огромное количество. Это не только стройка. Автопром, судостроение, авиация, ТЭК, который сейчас тоже начал "вибрировать" и, несмотря на длинные контракты, также получает повышение цены и на трубу большого диаметра, и бесшовные трубы", - сказал Евтухов.

Помимо введения вывозной пошлины на все черные металлы до конца года, замминистра предложил металлургам обсудить увеличение повышающего коэффициента на ж/д перевозки металлургических грузов на экспорт, рассмотреть вопрос повышения ставки НДПИ для горнодобывающих компаний ("например, коэффициент будет не 3,5, а 10"), отмену возврата входящего НДС при экспорте метпродукции, увеличение ставки налога на прибыль.

По его словам, все перечисленные министерством временные меры по недопущению роста цен на металлургическую продукцию предложены к обсуждению в отрасли. Он надеется, что, предложив набор вариантов, сможет запустить дискуссию с отраслью по ситуации с ценами на рынке.

"Для меня, как для куратора отрасли, вообще класс - такие цифры, показатели, все растет, инвестиции идут большие. Но если бы этот рост был 20-30%, и он бы остановился, никто бы вообще об этом не говорил (...) Если бы металлурги уже давно сами сформулировали предложение, сказали: мы дадим на внутренний рынок дисконт на прямые контракты. Но, к сожалению, это идет очень медленно. Регионы тоже, на самом деле, не очень активничают", - резюмировал замглавы ведомства.

Он напомнил, что цены на холоднокатаный и горячекатаный прокат выросли более чем на 80-90%, оцинкованный прокат - более чем на 90%, прокат с полимерным покрытием - на 70%. При этом рост стоимости железорудного сырья "оказался самым минимальным".

"Рост цен на металлолом - это не проблема, а беда тех металлургов, которые работают на сталеплавильных печах, цена на металлолом увеличилась в 2 раза", - добавил он.

Евтухов также заявил, что министерство продолжает проработку механизма создания запасов металлов для ценовых интервенций.

"Росрезерв нам должен дать свою позицию, как только она будет. Если делать интервенции по любым товарам, этот продукт нужно покупать на падающем рынке, а не на высокой цене", - отметил он.