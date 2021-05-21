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Основания для повышения пошлины на экспорт лома из РФ подготовят за два дня

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Глава Минэкономразвития Максим Решетников поручил профильным ведомствам - членам подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию и по защитным мерам во внешней торговле проработать обоснованность размера увеличения экспортной пошлины на лом и отходы черных металлов.

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Это необходимо, чтобы в результате было принято взвешенное решение и российские переработчики не понесли ущерб, сообщила пресс-служба министерства после заседания подкомиссии.

"Мы понимаем необходимость увеличения пошлины в связи с рисками роста внутренних цен и необходимостью сохранения достаточных объемов сырья внутри страны. Вопрос в обоснованности размера увеличения и обеспечении баланса между интересами заготовителей и пользователей металлопродукции", - отметил через пресс-службу Решетников.

Он поручил в течение двух дней дополнительно проработать вопрос, сделать необходимые расчеты и проанализировать последствия от увеличения пошлины для рентабельности и инвестиционной привлекательности российских предприятий.

Ранее 21 мая Минпромторг предложил повысить экспортную пошлину на лом черных металлов до уровня 5% на 180 дней, но не менее чем 90 евро за тонну с текущих не менее чем 45 евро. В прошлый раз пошлину повышали до 5%, не менее 45 евро/т, с 31 января 2021 года также на 180 дней. В Минпромторге отметили, что январское повыше6ние позволило сократить объемы вывоза лома и отходов черных металлов из России до рекордных за последние четыре года показателей.

Пошлину вводили для стабилизации цен на лом на российском рынке на фоне повышения мировых цен.

Минэкономразвития Максим Решетников

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