Минпромторг предложил удвоить экспортную пошлину на лом чермета на полгода

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Экспортная пошлина на лом черных металлов может быть на 180 дней повышена до уровня 5%, но не менее чем 90 евро за тонну с текущих не менее чем 45 евро, следует из заявления замминистра промышленности и торговли РФ Виктора Евтухова, которое в пятницу распространила пресс-служба Минпромторга.

"С учетом мировых тенденций на повышение, для стабилизации цен на лом черных металлов и недопущения последующего роста цен на металлургическую продукцию на российском рынке считаем целесообразным установление таможенных пошлин на вывоз лома и отходов черных металлов с территории РФ в страны, не являющиеся членами ЕАЭС, на уровне 5%, но не менее чем 90 евро за тонну продукции, на 180 дней", - сообщил он.

Предыдущее повышение - до 5%, но не менее 45 евро/т, было проведено с 31 января 2021 года также на 180 дней.

Евтухов отметил, что Минпромторг проводит "системную работу, направленную на увеличение объемов ломозаготовки". В частности, речь идет об отмене НДФЛ с одновременным переходом на безналичные расчеты с физическими лицами.

"Такая мера позволит снизить привлекательность сдачи лома в нелегальные пункты. Это также позволит сократить количество посредников на рынке, а также будет стимулировать увеличение ломосбора", - прокомментировал ситуацию замминистра.

В пятницу предложение Минпромторга по повышению пошлины на вывоз лома будет рассмотрено подкомиссией по таможенно-тарифному регулированию, сообщил в четверг журналистам министр экономического развития Максим Решетников. При этом он не стал отвечать на вопрос, поддерживает ли Минэкономразвития это предложение, отметив, что позиция готовится.

В РФ на основе лома производится 65-70% строительного сортамента, привел данные замминистра. Он отметил, что предыдущее повышение пошлины дало свой эффект - экспорт лома снизился. Вместе с тем, мировые цены на лом продолжают расти, спрос на это сырье остается высоким на глобальном рынке, в частности, в Китае, который недавно отменил импортную пошлину на лом.

Согласно данным Минпромторга, повышение с января экспортной пошлины на вывоз лома до 45 евро/тонна позволило сократить объемы вывоза лома и отходов черных металлов из РФ до рекордных за последние четыре года показателей: с 1 февраля по 30 апреля 2021 года экспорт составил всего 194 тыс. тонн, что в 4,5 раза меньше среднего объема экспорта за аналогичный период в 2018 - 2020 годах.

"В то же время мировые тренды на повышение цен на металлолом в настоящий момент вновь сыграли в пользу роста экспорта лома. Так, закупочная цена на лом черных металлов в Турции по состоянию на 14 мая 2021 года выросла на $70 за тонну по сравнению со средней ценой апреля и составила $490 за тонну", - отмечают в министерстве, добавляя, что на фоне роста закупочных цен в Турции уже наблюдается аналогичный рост цен на металлолом в российских южных портах.

На фоне высоких экспортных цен зафиксирован трехкратный рост вывоза лома черных металлов с территории Российской Федерации в Турцию в апреле по сравнению с мартом текущего года - с 24,8 тыс. до 75,4 тысяч тонн, говорится в сообщении Минпромторга. Разница между экспортной ценой и ценой российского рынка (27,5 тыс. рублей) составляет 6,79 тыс. рублей.