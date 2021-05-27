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МТС внедрила бесплатную защиту от спам-звонков

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - МТС запустила новое решение по защите абонентов от спам-звонков, которое автоматически с помощью анализа big data перенаправляет нежелательные вызовы на специальный голосовой ящик, говорится в сообщении компании.

В нем уточняется, что с помощью нового решения абонент может прослушать оставленное в ящике голосовое сообщение по бесплатному короткому номеру или персональной ссылке. Уведомление о поступившем вызове абонент получает в SMS. "Таким образом, пользователь не пропустит нужную ему информацию и сможет ознакомиться с ней независимо от модели телефона и наличия интернета", - отмечается в сообщении.

Новое решение бесплатно для абонентов.

В нем уточняется, что в новой разработке, которая стала дополнением к существующим антиспам-сервисам компании, используются алгоритмы, которые на основе машинного обучения, анализа big data и обращений абонентов позволяют с высокой точностью выявлять сомнительные и спам-вызовы. Такие номера заносятся в постоянно обновляемый "черный" список.

В настоящее время на большинстве тарифных планов МТС новая функция "Базовая защита от спам-звонков" уже включена в первоначальный пакет услуг. Абоненты, у которых защита не активирована, могут подключить ее самостоятельно.

МТС

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