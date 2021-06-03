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ПМЭФ-2021

ФАС и операторы связи договорились о блокировке спам-звонков

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ и ряд операторов связи подписали меморандум, в рамках которого компании-подписанты будут блокировать нежелательные вызовы и спам-звонки с рекламой.

"ФАС и операторы связи разрабатывали возможные меры борьбы со спам-звонками. Мы провели ряд совещаний и сегодня подписали меморандум, который призван защищать интересы пользователей услуг связи от нежелательных звонков", - сказал глава ФАС Максим Шаскольский в ходе подписания на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Свои подписи в меморандуме помимо Шаскольского поставили представители крупнейших операторов связи в России: Руслан Ибрагимов (МТС), Павел Корчагин ("Мегафон"), Рашид Исмаилов ("Вымпелком") и Александр Роговой (Tele2).

Как сообщили в пресс-службе ФАС, подписание меморандума по противодействию спам-звонкам обсуждалось ранее на заседании рабочей группы ФАС и операторов связи, которое прошло в четверг на площадке ведомства.

"Меморандум будет открыт для присоединения к нему других операторов связи, разделяющих его цели, задачи и принципы", - отметили в пресс-службе.

По словам представителя ведомства, для защиты абонентов от нежелательных вызовов, в том числе от голосовой рекламы, операторы связи разработали специальные технические решения и алгоритмы, блокирующие поступление спам-звонков - такая блокировка будет происходить только с согласия самих абонентов.

"Антиспам-сервисы будут защищать абонентов, в том числе от телефонного мошенничества. Программа выявляет спам-номера на основе анализа big data и машинного обучения, опираясь на такие характеристики, как продолжительность вызова, наличие постоянных обзвонов, соотношение исходящих и входящих вызовов", - пояснили в пресс-службе.

По словам представителя ФАС, МТС уже запустила для новых клиентов бесплатный сервис, который переадресовывает звонки с подозрительных номеров в голосовой почтовый ящик.

ФАС Максим Шаскольский ПМЭФ МТС Мегафон Вымпелком Tele2

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