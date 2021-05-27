Зампред "Газпрома" не увидел связи между праздниками и аварийностью

Москва. 27 мая. INTERFAX.RU - В "Газпроме" не видят связи между выходными и праздничными днями и авариями на производственных объектах компании, заявил на пресс-конференции зампред правления холдинга Виталий Маркелов.

"Я в мистику не верю, такой зависимости нет. У нас на сегодняшний день минимальное количество аварий за историю "Газпрома", и это показывает эффективность нашей работы по поддержанию надежности единой системы газоснабжения", - заявил он.

В 2021 года все аварии на объектах "большого газа" произошли либо в выходные и праздничные дни, либо прямо перед ними.

7 января случилась авария на МГ "Пермь - Горький-1", 21 февраля (воскресенье) - ЧП на отводе на Качканар, 23 февраля - авария на газопроводах "Союз" и "Оренбург - Новопсков". Авария на промысле Юбилейного месторождения произошла не только в пятницу (перед выходными), но и в день празднования юбилея добывающей компании ООО "Газпром добыча Надым". В предпраздничную пятницу 30 апреля горел отвод к ГРС Белорецк.