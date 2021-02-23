В Оренбуржье были повреждены два магистральных газопровода

Москва. 23 февраля. INTERFAX.RU - По предварительным данным, в результате вызванного утечкой взрыва газа были повреждены два магистральных газопровода, сообщил губернатор Оренбургской области Денис Паслер.

"Предварительно, оба магистральных трубопровода повреждены", - сказал Паслер во вторник журналистам.

Ранее Минэнерго РФ сообщало, что утром 23 февраля упало давление газа в магистральном газопроводе "Оренбург-Новопсков", падение давления продолжилось по магистральному газопроводу "Союз". Персонал отключил участок газопровода от нулевого до 123 километра магистрального газопровода "Союз". Временно прекращен транзит газа через ГИС "Алексеевка" в Казахстан.

По данным Минэнерго РФ, давление газа упало из-за повреждения на 108-м километре газопровода "Союз".

В настоящее время утечка газа ликвидирована, а участок, где произошла авария, находится вдалеке от населенных пунктов, жертв и разрушений из-за взрыва на магистральном газопроводе нет, на ремонт участка, по предварительной информации, потребуется два дня.

Это уже третья авария на объектах магистрального транспорта "Газпрома" с начала года. Открыла счет авариям 2021 года утечка газа из магистрального газопровода "Пермь - Горький-1" в январе. 21 февраля пожар произошел на газопроводе в Качканаре Свердловской области.