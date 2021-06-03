Мигрантам могут разрешить приезжать на стройки по железной дороге

Фото: Лев Федосеев/ТАСС

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Правительство РФ рассматривает возможность разрешить ввоз мигрантов для работы на стройках по железной дороге после обязательного тестирования на инфекции, заявил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Мы пытаемся найти баланс интересов, и договорились, что упростим механизм согласования и привоза рабочей силы крупными компаниями. Вышло изменение в регламент. Сейчас приехать могут только на самолетах, мы рассмотрели возможность заезда железнодорожным путем, то есть это даст плюс. И обязательно тестирование и предложение о вакцинации", - сказал Хуснуллин в четверг в эфире студии "Известия" на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Он выразил надежду, что эти меры помогут закрыть хотя бы часть дефицита рабочей силы. По его словам, сейчас в стране не хватает как минимум 1 млн строителей, из них около 100 тыс. - в Московском регионе.

В начале марта в Минстрое РФ заявляли, что на стройках страны сохраняется нехватка еще около 1,2 млн рабочих. Для решения этой проблемы Минстрой дорабатывает механизм ввоза мигрантов для восполнения дефицита. Глава ведомства Ирек Файзуллин отмечал, что в России планируется открыть учебные центры по кадровой подготовке и переподготовке специалистов.

Также рассматривается возможность привлечения на стройки заключенных.

В свою очередь Хуснуллин отмечал, что дефицит рабочей силы обусловлен, в том числе, закрытием границ и невозможностью привлечь иностранных рабочих.