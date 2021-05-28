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Новак отметил экологичность газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку"

Новак отметил экологичность газа, поставляемого в Европу по "Северному потоку"
Фото: Carsten Koall/Getty Images

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Углеродный след российского газа, поставляемого в Европу по газопроводу "Северный поток 2", по данным аналитиков, в 4 раза меньше, чем у газа, поставляемого в Европу из США, заявил вице-премьер Александр Новак.

"Сейчас много хайпа на тему экологичности того или иного товара. Однако, если подходить к этому вопросу серьезно и оперировать объективными данными, то результат может удивить некоторых наблюдателей. Российский газ, поставляемый в Европу через "Северный поток", по данным различных аналитических и консалтинговых агентств, имеет почти в 4 раза меньший углеродный след в пересчете на квт/ч, чем газ, поставляемый в Европу из США. В основном, это связано с тем, что в США большая часть газа добывается из сланцевых пород при помощи гидроразрыва пластов", - сказал он.

"Россия уделяет огромное внимание обеспечению экологического лидерства и снабжению наших партнеров чистой энергией", - подчеркнул вице-премьер.

Ранее министр энергетики США Дженнифер Грэнхольм заявила, что считает газ, который планируется поставлять через "Северный поток 2", сильно загрязняющим окружающую среду.

"Одна из причин, по которым этот трубопровод очень опасный - это то, что по нему поставляется самая грязная форма природного газа на Земле", - цитируют американские СМИ слова Грэнхольм.

По их данным, Грэнхольм отметила, что ее ведомство не принимало участия в принятии решения администрации США не вводить санкции против оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

Северный поток 2 Александр Новак США Европа Дженнифер Грэнхольм

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