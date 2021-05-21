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Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока 2"

Минфин США ввел новые санкции против "Северного потока 2"
Судно обеспечения "Ясный" ФГБУ "Морская спасательная служба". Архивное фото
Фото: Александр Рюмин/ТАСС

Москва. 21 мая. INTERFAX.RU - Минфин США объявил о добавлении в санкционный список ряда компаний и судов, связанных с реализацией проекта "Северный поток 2".

В список попали федеральное государственное бюджетное учреждение "Морская спасательная служба", общество с ограниченной ответственностью "Мортранссервис", "Самарский теплоэнергетический имущественный фонд", "КОКСОХИМТРАНС". О решении добавить эти компании в санкционный список ранее на этой неделе сообщал госдеп США. Также под санкциями теперь находятся суда "Юрий Топчев", "Владислав Стрижов", "Балтийский исследователь" и "Академик Черский", а также "Артемис Оффшор", "Бахтемир", "Финвал", "Капитан Беклемишев", "Мурман", "Спасатель Карев", "Нарвал", "Сивуч", "Умка".

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Ранее госдеп предупреждал, что под ограничительные меры попадут четыре судна, имеющие отношение к строительству трубопровода, а также ряд судов "Морской спасательной службы". В то же время Минфин США опубликовал документ, разрешающий и регулирующий взаимодействия с "Морской спасательной службой" в вопросах, не имеющих отношения к "Северному потоку 2".

Как сообщалось, в госдепе на этой неделе объявляли и о том, что под санкции могла бы попасть компания-оператор проекта - Nord Stream 2 AG, однако ее решили пока исключить из санкционных списков, так как этого требуют национальные интересы США. Решение Вашингтона не вводить санкции против этой компании приветствовали и в Берлине и в Москве.

В итоге Nord Stream 2 AG действительно не фигурирует в опубликованном Минфином дополненном санкционном списке. Госдеп США в среду передал в Конгресс отчёт о новых санкциях, связанных с "Северным потоком 2". Такие отчеты администрация США, согласно закону, должна передавать конгрессменам каждые три месяца. Следующий отчет ожидается в середине августа. В документе госдепа пояснялось, что ограничительные меры вводятся не только за участие в "Северном потоке 2", но и в "Турецком потоке".

Обновлённый санкционный список по "Северному потоку 2" вызвал недовольство группы влиятельных конгрессменов - как республиканцев, так и демократов. Они посчитали принятые меры недостаточными.

В свою очередь представитель Белого дома Джен Псаки 20 мая заявила, что в администрации США не видят, каким образом Вашингтон мог бы остановить реализацию "Северного потока 2", учитывая, что он уже достроен на 95%.

Минфин США Северный поток 2 Nord Stream 2

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