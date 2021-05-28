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Захарова назвала угрожающим пассажирам запрет ЕС на полеты над Белоруссией

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Решение стран Запада о запрете на полеты над территорией Белоруссии принято по политическим мотивам и ставит под угрозу безопасность пассажиров, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"То, что натворили западники, введя запрет на полеты через воздушное пространство Белоруссии по политическим мотивам, полная безответственность, ставящая под угрозу безопасность пассажиров", - написала Захарова в фейсбуке в пятницу.

По ее словам, решение об изменении маршрутов полетов, принятое странами ЕС "за один день", создаст "колоссальные проблемы гражданам".

"Пора Брюсселю научиться предпринимать действенные меры для истинной, а не мнимой безопасности граждан", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии, а также решили закрыть территорию Евросоюза для белорусской авиации. Это вызвано недавним инцидентом с самолетом Ryanair, который совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. На борту самолета находился бывший редактор телеграм-канала Nexta Роман Протасевич и его подруга - гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

Хроника 23 – 28 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
МИД РФ Мария Захарова

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