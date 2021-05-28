Кремль не увидел смысла в многочисленных расследованиях ЧП с рейсом Ryanair

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Кремле считают, что к ситуации с экстренной посадкой самолета Ryanair в Минске необходимо подходить сбалансированно, но не видят необходимости проводить десятки расследований.

В ходе общения с журналистами пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова спросили, будет ли Россия проводить свое расследование инцидента, как это делают ФБР и Польша. "Я не могу сказать. Мы в данном случае находимся, мне кажется, в наиболее логичной ситуации, потому что мы не прекращали ни с кем диалог, мы не прерываем ни с кем общения. Более того, мы углубляем наш диалог", - сказал Песков.

"В рамках этого углубленного диалога президент Путин будет иметь возможность сегодня, что называется, от первоисточника получить информацию о произошедшем", - отметил он.

В пятницу в Сочи пройдут переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.

"А все вот эти расследования, ну представьте себе, будет десяток расследований, ну и к какому выводу они придут? Тем более, что выводы были, как это модно в последнее время, озвучены без каких-либо разбирательств", - сказал пресс-секретарь президента.

Песков напомнил, что с самого начала Россия настаивала на очень внимательном отношении к произошедшему "и необходимости сбалансированного подхода с тем, чтобы установить реальные причины и реальную хронологию произошедшего".

Вместе с тем представитель Кремля приветствовал планы Международной организация гражданской авиации (ICAO) разобраться в инциденте с самолетом Ryanair.

"Есть определенные разногласия, есть намерение ICAO тщательно разобраться с этой ситуацией, что, наверное, можно приветствовать", - сказал Песков.

"Там отведен определенный срок (на расследование), почти месяц. В данном случае технические проблемы вызваны не нами. Вряд ли в данном случае нужно рубить с плеча и говорить, что будут очередные проблемы (во взаимоотношениях ЕС) с Россией", - отметил Песков.

Инцидент с рейсом Ryanair и международная реакция на него

Лидеры ЕС призвали авиакомпании не использовать для полетов воздушное пространство Белоруссии, а также решили закрыть территорию Евросоюза для белорусской авиации.

Это вызвано инцидентом с самолетом Ryanair, который 23 мая совершил вынужденную посадку в Минске. Самолет посадили под предлогом полученного сигнала о минировании, которое впоследствии не подтвердилось. После этого были задержаны находившиеся на борту бывший редактор телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга - гражданка России, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега.