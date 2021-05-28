ФБР подключилось к расследованию инцидента с авиалайнером Ryanair

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Обстоятельства посадки в Минске самолета авиакомпании Ryanair расследуют правоохранительные органы Литвы и Польши, а также Федеральное бюро расследований США, сообщил глава бюро Криминальной полиции Литвы Роландас Кишкис.

"Наряду с расследованием, начатым в Польской Республике, мы располагаем информацией от коллег из США о том, что собственное расследование начало ФБР. Мы также интенсивно сотрудничаем с коллегами из Ирландии, с коллегами из Греции - это происходит ежедневно, круглосуточно, семь дней в неделю", - сказал Кишкис журналистам.

По его словам, опрошены члены экипажа самолета Ryanair, а также "около 90% всех пассажиров самолета".

Заместитель генпрокурора Литвы Гитас Иванаускас сказал, что самолет еще находится в Вильнюсском аэропорту, поскольку не закончены все запланированные следствием действия. После их выполнения лайнер сможет покинуть Литву. В ближайшие дни планируется провести дополнительный осмотр самолета.

Он также сообщил, что вместе с польской прокуратурой создается объединенная следственная группа, в этой стране досудебное расследование проводится в связи с тем, что самолет зарегистрирован в Польше.

По словам Кишкиса, ФБР, скорее всего, начало расследование, поскольку располагало информацией о том, что среди пассажиров были и граждане США.

"Естественно, поскольку возможно есть информация о том, что среди пассажиров были и их граждане, страна сама решает, начинать или не начинать правоохранительное расследование", - сказал он.

Глава Криминальной полиции также подтвердил, что Вильнюсский аэропорт получил письмо с угрозами о том, что в самолете заложена бомба, впоследствии эта информация не подтвердилась.

"Письмо получил, когда - не будем отвечать, мы эту информацию проверяем и оцениваем", - сказал Кишкис.

Он также сказал, что в четверг, 27 мая, поступил и ответ Белоруссии через канал Интерпола.

"Содержание очень краткое, что в Минске приземлился самолет, что в Минске были высажены и остались там пять пассажиров, среди них и - Роман Протасевич, в отношении которого поводится досудебное расследование, и который был задержан в рамках досудебного расследования, проводимого белорусскими правоохранительными органами", - отметил Кишкис.

Инцидент с самолетом Ryanair в Минске

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска.

Пассажирский самолет посадили из-за сигнала о минировании, и по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко для сопровождения самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту лайнера находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

В ЕС и США осудили принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair, потребовав освобождения Протасевича.

В Минске же заявили, что сообщение о минировании самолета было подписано "солдатами ХАМАС".