ИКАО призвала страны к сотрудничеству в расследовании ситуации с Ryanair

Самолет компании Ryanair. Архивное фото Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Международная организация гражданской авиации (ИКАО) призывает все страны-члены и заинтересованные стороны к сотрудничеству в расследовании ситуации с приземлением рейса Ryanair в Минске в интересах обеспечения безопасности и охраны гражданской авиации.

"Совет ИКАО постановил провести расследование с тем, чтобы установить факты этого события...", - говорится в заявлении организации.

Ранее министр транспорта Ирландии Имон Райан сообщил о решении Международной организации гражданской авиации (ИКАО) начать расследование в связи с инцидентом 23 мая в Белоруссии с самолетом авиакомпании Ryanair. Он отметил, что, как ожидается, промежуточный доклад ИКАО должна представить до 25 июня.

23 мая самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Белоруссии, был экстренно посажен в аэропорту Минска. Сообщалось, что самолет посадили из-за сигнала о минировании, по поручению президента Белоруссии Александра Лукашенко для сопровождения пассажирского самолета в небо был поднят истребитель МиГ-29. На борту самолета находился редактор внесенного в список экстремистских телеграм-канала "Беларусь головного мозга", бывший редактор признанного в Белоруссии экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их обоих задержали белорусские власти.

Белорусские власти ранее объявили Протасевича в межгосударственный розыск. В ноябре 2020 года генпрокуратура Белоруссии обращалась в Минюст Польши с просьбой о его заключении под стражу и выдаче для привлечения к уголовной ответственности в качестве обвиняемого по делу о массовых беспорядках в Белоруссии. Массовые протесты в Белоруссии начались в августе 2020 года после президентских выборов, победителем которых власти объявили Александра Лукашенко. Оппозиция не признала итогов этих выборов, обвинив власти в их фальсификации.