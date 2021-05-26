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МИД РФ счел, что Ryanair изменила позицию по посадке рейса под давлением извне

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Изменение реакции авиакомпании Ryanair на инцидент с посадкой самолета в Минске было обусловлено давлением извне, заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"Один из примеров, который, с моей точки зрения, просто вопиющий: заявление самой авиакомпании. Ведь оно сначала было сделано в одном ракурсе, а потом в общем сложно отделаться от мысли, что именно под давлением политических заявлений глав государств и объединений ЕС и НАТО оно было изменено", - сказала она на брифинге.

Захарова напомнила: "Россия поддержала расследование, которое должно установить, что же случилось. Это расследование должно проводиться с учетом имеющихся фактов, которые уже были предоставлены и которые должны быть предоставлены".

Ранее исполнительный директор ирландской авиакомпании Ryanair Майкл О'Лири назвал инцидент с принудительной посадкой самолета в Минске 23 мая "угоном, совершенным при поддержке государства", похожим на "попытку властей Белоруссии снять с борта журналиста и его подругу".

Хроника 23 – 26 мая 2021 годаЭкстренная посадка самолета Ryanair в Минске
МИД РФ Мария Захарова Ryanair

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