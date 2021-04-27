Прокурор запросил от 7 до 16 лет для экс-полицейских из "дела Голунова"

Игорь Ляховец (на первом плане) во время заседания в Мосгорсуде Фото: Пресс-служба Мосгорсуда/ТАСС

Москва. 27 апреля. INTERFAX.RU - Государственный обвинитель попросил назначить бывшим полицейских, обвиняемым в фальсификации доказательств против журналиста Ивана Голунова, наказание от 7 до 16 лет колонии общего режима.

"Прокурор запросил для Ляховца - 16 лет лишения свободы, для Уметбаева, Феофанова и Сергалиева - по 12 лет и для моего подзащитного, который признал вину - Коновалова - 7 лет лишения свободы в колонии общего режима", - сообщил "Интерфаксу" адвокат Алексей Губкин во вторник.

Как передает корреспондент "Интерфакса", судебные прения проходят во вторник в Мосгорсуде в закрытом режиме.

Кроме того, прокурор Татьяна Парщинцева попросила суд удовлетворить гражданский иск на 5 млн рублей, заявленный потерпевшим, а также лишить подсудимых права занимать должности на государственной службе.

"Дело Голунова"

Голунов был задержан 6 июня 2019 года. На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование журналиста было прекращено.

Бывшие сотрудники УВД по Западному административному округу (ЗАО), задержавшие журналиста, обвиняются в превышении должностных полномочий и фальсификации доказательств в отношении Голунова, а также незаконном обороте наркотиков в крупном размере.

Как установило следствие, не позднее 6 июня 2019 года полицейские Роман Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего в отношении журналиста было возбуждено уголовное дело о покушении на сбыт наркотиков.

Осведомленный источник рассказывал "Интерфаксу", что мотивом преступления следствие считает желание сотрудников продвинуться по службе, а также корыстные побуждения.

Сам Голунов заявлял, что связывает свое уголовное преследование с профессиональной деятельностью и намерен добиваться от следствия справедливого наказания не только для полицейских, которые его задержали, но и для заказчика преступления.