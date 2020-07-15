Голунов подал иск на 5 млн рублей к задержавшим его полицейским

Журналист Иван Голунов Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Журналист издания "Медуза" Иван Голунов, признанный потерпевшим по делу о фальсификации полицейскими доказательств против него, подал гражданский иск на 5 млн рублей к пятерым обвиняемым по его делу.

"Гражданский иск заявляется в рамках уголовного дела и будет рассматриваться с уголовным делом в суде по существу. Гражданский иск заявлен о возмещении морального вреда, причиненного преступлением", - сообщил "Интерфаксу" адвокат "Правозащиты Открытки" Сергей Бадамшин.

В свою очередь сам Голунов пояснил "Интерфаксу", что считает работу полицейских в наркоконтроле некачественной. Он отметил, что чувствует себя обманутым налогоплательщиком и хочет, чтобы полицейские вернули полученную зарплату за время службы в наркоконтроле государству.

"Однако такого механизма нет, поэтому в случае, если наш гражданский иск удовлетворят - я собираюсь отдать деньги в благотворительный фонд, который занимается вопросами, связанными с работой правоохранительных органов ", - уточнил Голунов.

По его словам, такая сумма обусловлена рекомендациями его защитника.

Дело Голунова

Голунов был задержан 6 июня 2019 года и обвинен в покушении на сбыт наркотиков (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 228.1 УК РФ). На фоне широкой общественной кампании в его поддержку через пять дней уголовное преследование было прекращено. Журналист заявлял, что наркотики ему подбросили, и не исключал, что его дело связано с расследованием о ритуальном бизнесе, над которым он работал перед задержанием.

30 января Басманный суд Москвы арестовал пятерых экс-полицейских, проходящих по "делу Голунова". Как считает следствие, сотрудники УВД по ЗАО Феофанов, Денис Коновалов, Максим Уметбаев и Акбар Сергалиев под руководством Игоря Ляховца приобрели и подложили Голунову наркотики, в результате чего против него было возбуждено уголовное дело.

Экс-полицейским предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия, спецсредств и причинением тяжких последствий, а также в фальсификации доказательств и незаконном обороте наркотиков в крупном размере. Четверо фигурантов находятся под стражей, пятый - под домашним арестом.