Подельник экс-депутата Госдумы Волчека получил два года колонии

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Пресненский суд Москвы приговорил к двум годам колонии общего режима юриста Дениса Юшинского - фигуранта уголовного дела петербургского бизнесмена, бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека. Он признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере, сообщили в "Интерфаксу" в пресс-службе суда.

Там уточнили, что Юшинский вину признал, но суд над ним проходил с исследованием доказательств.

После приговора Юшинского взяли под стражу в зале суда. Он будет арестован до вступления приговора в законную силу. До приговора он был под подпиской о невыезде.

Юриста задержали в апреле 2020 года по делу Волчека. По данным СМИ, сначала у него был статус свидетеля.

Волчек, также признавший вину и заключивший досудебное соглашение со следствием, 26 мая был приговорен к трем годам колонии общего режима за покушение на особо крупное мошенничество (ч. 3 ст. 30 - ч. 4 ст. 159 УК).

По версии следствия, Волчек и его сообщник Зураб Плиев вымогали у бизнесмена 8 млн рублей за решение о том, чтобы его не привлекали к уголовной ответственности. В реальности они повлиять на следственные органы не могли. 22 апреля 2020 года при передаче денег в одном из офисов в Москве был задержан представитель Волчека и Плиева. Затем в Петербурге задержали и Волчека.

Волчек - бизнесмен, депутат ЗакСобрания Петербурга четвертого созыва, депутат Госдумы пятого и шестого созывов.

Дело Плиева выделено в отдельное производство, он тоже пошел на сделку со следствием.