Задержанный экс-депутат Волчек оказался в изоляторе без телевизора и решил читать Джорджа Мартина

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Бывший депутат Госдумы и предприниматель Денис Волчек находится в московском изоляторе временного содержания на Петровке, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Алексей Мельников.



По его словам, самого экс-депутата члены комиссии не смогли увидеть, так как в это время он находился на допросе. Тем не менее, общественники проверили условия содержания Волчека.

"Телевизора в камере нет, он и не предусмотрен правилами внутреннего распорядка изоляторов временного содержания, но были книги, в частности, "Битва королей" Джорджа Мартина из популярной саги "Песнь льда и пламени" и детектив Чингиза Абдулаева", - сказал Мельников.

Ранее стало известно, что Волчек был задержан в Санкт-Петербурге и доставлен в Москву.

По данным СМИ экс-депутату и другому фигурантку дела - предпринимателю Зурабу Плиеву предъявлено обвинение в покушении на мошенничество. Как считает следствие, обвиняемые за 8 млн рублей пообещали столичному предпринимателю решить вопрос с не привлечением их к уголовной ответственности.

Как ожидается, в пятницу следствие обратится в суд с ходатайством об избрании Волчеку меру пресечения.

