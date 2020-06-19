В Петербурге машина арестованного экс-депутата сбила ребенка

Москва. 19 июня. INTERFAX.RU - В Петербурге вечером 16 июня на пешеходном переходе на Чкаловском проспекте Range Rover сбил пятилетнего мальчика, ребенка госпитализировали с тяжелыми травмами. В ситуации разбирается главное следственное управление МВД по региону.

По данным источника "Интерфакса", данный автомобиль принадлежит бывшему депутату городского ЗакСобрания и Госдумы Денису Волчеку. По данным "Фонтанки", за рулем могла быть дочь Волчека.

У пострадавшего ребенка врачи нашли открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом основания черепа, уточнил источник "Интерфакса".

Волчек - бизнесмен, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва и депутат Госдумы пятого и шестого созывов. Сейчас он находится под арестом в Москве по делу о мошенничестве на 8 млн рублей.

Волчек и его знакомый Зураб Плиев были задержаны 23 апреля. По версии следствия, днем 22 апреля в одном из офисов столичной фирмы на Краснопресненской набережной доверитель некоего предпринимателя передал представителю Волчека и Плиева 8 млн рублей за непривлечение предпринимателя к уголовной ответственности.

По словам источника "Интерфакса", действия Волчека, Плиева и посредника были квалифицированы как покушение на мошенничество, поскольку никто из фигурантов не имел возможности повлиять на ход расследования уголовного дела в отношении предпринимателя.

Волчек вину не признал.