Экс-депутат Госдумы Волчек задержан по делу о вымогательстве 8 млн рублей

Архивное фото Фото: Артем Геодакян/ТАСС

Москва. 23 апреля. INTERFAX.RU - Следователи в Москве допрашивают петербургского бизнесмена, бывшего депутата Госдумы Дениса Волчека по делу о вымогательстве 8 млн рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" в четверг информированный источник.

"Волчек, а также его знакомый Зураб Плиев задержаны в рамках уголовного дела о покушении на мошенничество (часть 3, статьи 30, часть 3 статьи 159 УК РФ), возбужденного накануне органами московского управления Следственного комитета (СК)", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в настоящее время идет допрос обоих фигурантов.

По данным следствия, днем в среду в одном из офисов столичной фирмы на Краснопресненской набережной доверитель некоего предпринимателя передал представителю Волчека и Плиева 8 млн рублей за то, чтобы предпринимателя не привлекали к уголовной ответственности.

Получатель денег был задержан сотрудниками правоохранительных органов. Позднее в Петербурге был задержан Волчек, сказал источник.

По его словам, действия Волчека, Плиева и посредника были квалифицированы как покушение на мошенничество, поскольку никто из фигурантов не имел возможности повлиять на ход расследования уголовного дела в отношении предпринимателя.

Волчек - российский бизнесмен, депутат Законодательного Собрания Санкт-Петербурга четвертого созыва. Депутат Госдумы РФ 5-го и 6-го созывов.