ФСБ задержала в Саратове 14 последователей украинских экстремистов

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - ФСБ РФ вычислила и задержала 14 последователей экстремистской группировки М.К.У., действующей на Украине, у них изъято холодное оружие и инструкции по производству взрывчатки.

Как заявили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС), ФСБ вместе с МВД и СКР пресекла "деятельность координируемой с территории Украины молодежной радикальной группы сторонников идеологий массовых убийств (М.К.У.)". Возбуждено уголовное дело по чч. 1 и 2 статьи 282.1 (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) УК РФ, отметили в ЦОС.

В спецслужбе сообщили, что 14 участников группы задержаны в Саратове.

В местах их проживания, по информации ЦОС, были изъяты значительное количество пропагандистских материалов экстремистского характера, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия, а также переписку с идеологом группы из Украины о подготовке насильственных акций.

"Члены группы дают признательные показания. По окончании следственных действий будет решаться вопрос об избрании задержанным меры пресечения", - сообщает ФСБ.

Санкции чч. 1 и 2 статьи 282.1 УК России предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти и от двух до шести лет соответственно.

В ФСБ не раскрыли других подробностей спецоперации, а также личности задержанных.

Месяц назад ФСБ отчиталась о задержании 16 участников М.К.У. в ряде российских городов.

Задержанные в апреле, по версии следствия, причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

Они признались, что готовили нападения на людей "кавказской и арабской национальности".

"Куратор" экстремистской группы по фамилии Краснов находится на Украине. По данным ФСБ, он координирует деятельность своих последователей, дает им конкретные указания и требует видеоотчеты.