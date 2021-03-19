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ФСБ задержала 14 сторонников украинских радикалов в двух городах

Москва. 19 марта. INTERFAX.RU - Российские правоохранительные органы раскрыли в Геленджике ячейку украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", задержано 14 человек, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Как говорится в сообщении ЦОС, поступившем в пятницу в "Интерфакс", ФСБ совместно с СКР в рамках уголовного дела по ч. 1 и 2 ст. 282.1 УК РФ (создание экстремистского сообщества и участие в экстремистском сообществе) пресекла деятельность группы сторонников "М.К.У.". Это радикальное сообщество было создано гражданином Украины Егором Красновым, 2000 года рождения, использующим в интернете псевдоним "Егор Яковлев", пояснили в ЦОС.

По данным ведомства, 13 участников указанной группы задержаны в Геленджике, еще один - в Ярославле. По местам их проживания изъяли "значительное количество нацистских материалов, холодное оружие, средства связи, содержащие инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств и огнестрельного оружия", говорится в пресс-релизе.

В ЦОС отметили, что задержанные признаются в инкриминируемых преступлениях. "Согласно полученным показаниям, их группа была организована в 2019 году под идеологическим воздействием главаря сообщества "М.К.У." - Краснова. В дальнейшем от него и других украинских членов "М.К.У." из Харькова и Киева были получены инструкции по изготовлению средств террора, совершению террористических актов, массовых убийств и насильственных акций в отношении граждан", - говорится в сообщении.

По данным ФСБ, подготовка к преступлениям "велась на специальных тренировках, а практические навыки отрабатывались на избиениях бездомных и представителей молодежных субкультур".

Демонстрируя приверженность нацистской идеологии, члены этой группы сожгли копию Знамени Победы, сняв это на видео и отправив ролик членам "М.К.У." на Украину, сообщили в ЦОС.

ФСБ Украина Геленджик Ярославль

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