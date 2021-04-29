В РФ задержали 16 сторонников украинских радикалов, готовивших подрывы зданий

Задержание сторонников радикального сообщества "М.К.У." Фото: ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

Москва. 29 апреля. INTERFAX.RU - Шестнадцать сторонников украинской радикальной группы "М.К.У." задержаны в ряде регионов РФ, сообщили журналистам в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"В городах Иркутске, Краснодаре, Саратове, Тамбове, Тюмени, Чите, Анапе Краснодарского края, Пущино Московской области, Переславль-Залесском Ярославской области задержаны 16 сторонников украинского молодежного радикального сообщества "М.К.У.", - сказали в ЦОС.

По данным спецслужбы, задержание причастны к совершению насильственных преступлений, пропаганде экстремизма, а также подготовке подрывов административных зданий органов власти и вооруженных нападений на граждан.

При обысках них были изъяли холодное оружие, большое количество электронных носителей информации и средств коммуникации с инструкциями по изготовлению средств террора и сведениями о совершенных и планируемых террористических и экстремистских преступлениях.

Руководство с Украины

Кроме того, были обнаружены видеоотчеты о проведенных насильственных акциях, которые отправлялись главарю "М.К.У." Краснову Е.С., а также переписка с ним.

По данным ФСБ, задержанные подтвердили, что Краснов, находясь на Украине, координировал их преступную деятельность, давая им конкретные указания и призывая к совершению терактов и экстремистских преступлений на территории России.

Что должны были делать участники группы

Там рассказали, что вовлечение новых участников в группу велось поэтапно: вначале главарь "М.К.У." предлагал им нанести экстремистские надписи на здания, затем - избить бездомного или представителя одной из молодежных субкультур.

"В последующем - совершить нападения на граждан, сотрудников правоохранительных органов с применением холодного оружия, поджоги и подрывы зданий органов власти. Направляя видеоотчеты о проведенных акциях Краснову Е.С., сторонники "М.К.У." попадали в зависимость от главаря украинской радикальной структуры", - сообщили в ФСБ.

Совершенные преступления

Официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко сообщила журналистам, что в отношении руководителей и участников "М.К.У." расследуется дело о подстрекательстве к убийству, приготовлении к теракту, покушении на умышленное причинение тяжкого вреда здоровью по мотивам идеологической, национальной ненависти, ненависти в отношении какой-либо социальной группы, с применением оружия, в отношении двух или более лиц (ч. 4 ст.33, ч.2 ст.105, ч.1 ст.30, ч.1 ст.205, ч. 1 ст. 30, ч. 3 ст. 111 УК РФ УК РФ).

По данным следствия, организатор этого сообщества, гражданин Украины Егор Краснов в переписке в соцсетях склонил гражданина России Алексея Нарзяева к совершению двух убийств по экстремистским мотивам. Как отметила Петренко, с учетом психического заболевания Нарзяева в январе Мособлсуд отправил его на принудительное лечение.

Кроме того, по данным СКР, в декабре 2020 года за приготовление к теракту был задержан участник "М.К.У." - несовершеннолетний житель Тамбовской области, планировавший устроить взрыв в общежитии учебного заведения Тамбова. При обыске по месту жительства у него изъяты компоненты для изготовления самодельного взрывного устройства. Подростка арестовали.

"Также отдельный эпизод преступной деятельности, связанной с интернет-сообществом "М.К.У.", расследуется в Саратовской области", - добавила Петренко.