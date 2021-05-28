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Суд в Саратове арестовал трех предполагаемых экстремистов из 14

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Саратове задержаны четверо подозреваемых организаторов экстремистского сообщества сторонников проукраинского движения М.К.У., трое из них арестованы, один отправлен под домашний арест, сообщили в СК. Ранее ФСБ сообщила, что в городе задержаны 14 последователей М.К.У.

В отношении этих четверых возбуждено уголовное дело о создании экстремистского сообщества (ч.1 ст. 282.1 УК), в отношении еще четырех горожан - об участии в таком сообществе (ч. 2 ст. 282.1 УК). Подозреваемым - от 16 до 21 года.

По версии следствия, в 2020 году в Саратове четверо сторонников ультраправых (неонацистских, националистических) взглядов, в том два сторонника проукраинского движения М.К.У., создали устойчивую группу, чтобы готовить и совершать противоправные действия против неопределенного круга лиц по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной и религиозной ненависти и вражды, отношения к отдельной социальной группе.

Подозреваемые четверо осуществляли общее руководство экстремистским сообществом, искали, в том числе через интернет, единомышленников, желающих участвовать вместе с ними в преступлениях, считают в СК.

После создания экстремистского сообщества, в нем в различное время приняли участие еще не меньше четырех человек, "объединенные общим умыслом на подготовку и совершение в отношении неопределенного круга лиц преступлений экстремистской направленности".

Подозреваемых выявили сотрудники центра "Э" ГУ МВД по Саратовской области и регионального управления ФСБ.

При обысках дома у подозреваемых изъяли мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, а также "одежду с характерной атрибутикой".

Саратов ФСБ СКР МВД МКУ

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