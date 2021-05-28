В Сочи начались переговоры Путина и Лукашенко

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - В Сочи начались переговоры президентов РФ и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко. Об этом сообщил близкий к пресс-службе Лукашенко телеграм-канал "Пул первого".

Ранее в пресс-службе Кремля сообщили, что на повестке дня переговоров актуальные вопросы дальнейшего развития двусторонних связей, реализация совместных проектов в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сферах, а также тематика продвижения интеграции в рамках Союзного государства.

Как сообщалось, выступая 26 мая в парламенте, Лукашенко обозначил переговорную повестку – в центре внимания будут экономика, реализация совместных проектов в различных сферах, а также реагирование на внешнее давление и санкционную политику.